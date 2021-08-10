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Giriş Tarihi: 11.8.2021 01:17 Son Güncelleme: 11.8.2021 01:18

St. Johnstone Galatasaray maçı hangi kanalda? UEFA Avrupa Ligi St. Johnstone Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, şifresiz mi?

St. Johnstone Galatasaray maçı hangi kanalda? UEFA Avrupa Ligi St. Johnstone Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, şifresiz mi?

UEFA Avrupa Ligi üçüncü eleme turu 2. maçında temsilcimiz Galatasaray, İskoç ekip St. Johnstone ile karşı karşıya gelecek. İlk maçın 1-1’lik beraberlikle sonuçlanması sonrasında sarı-kırmızılı temsilcimiz rövanş maçında kazanan taraf olmak için yeşil sahaya çıkacak. Maçı izlemek isteyen futbolseverler ise St. Johnstone Galatasaray maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta, şifresiz mi? gibi sorulara yanıt aramaya devam ediyor. Merak konusu olan St. Johnstone Galatasaray maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta, şifresiz mi? sorularının yanıtları ve tüm detaylar.

Galatasaray, Avrupa Ligi üçüncü eleme turunun 2. karşılaşmasında St. Johnstone ile bir kez daha karşı karşıya gelecek. 1-1'lik beraberlikle sonuçlanan ilk maçın sonrasında temcilcimiz 3 puanın sahibi olmak için İskoç rakibiyle yeşil sahada kozlarını paylaşacak. Maçın izlemek isteyenler ise St. Johnstone Galatasaray maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta, şifresiz mi? soruları üzerinden araştırmalarına devam ediyor.

ST. JOHNSTONE GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA, NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

St. Johnstone Galatasaray maçı canlı yayın kanalı ve gün, saat detayları şöyle;

  • UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme turu St. Johnstone - Galatasaray maçında ilk düdük 12 Ağustos 2021 Perşembe günü saat 21:00'da çalacak. Karşılaşma Spor Smart ekranlarından naklen yayınlanacak.



GALATASARAY, ST. JOHNSTONE MAÇI HAZIRLIKLARINA DEVAM EDİYOR

UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanş maçında 12 Ağustos Perşembe günü İskoçya'nın St. Johnstone takımına konuk olacak Galatasaray, hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.



Gruplar halinde dar alanda pas ve top kapma oyunu oynanan antrenmanın ana kısmında bölgesel taktik çalışma gerçekleştirildi.

Son bölümünde sonuçlandırma çalışması yapılan idman, soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

St. Johnstone maçı için bugün saat 08.25'te Türk Hava Yolları'na ait özel bir uçuşla Edinburgh'a gidecek Galatasaray Futbol Takımı, karşılaşma öncesindeki son antrenmanını Perth kentinde müsabakanın oynanacağı McDiarmid Park'ta yapacak.

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St. Johnstone Galatasaray maçı hangi kanalda? UEFA Avrupa Ligi St. Johnstone Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, şifresiz mi?
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