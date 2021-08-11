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Giriş Tarihi: 11.8.2021 19:22 Son Güncelleme: 11.8.2021 19:22

Chelsea Villarreal maçı canlı izle! UEFA Süper Kupa Chelsea Villarreal maçı canlı yayın kanalı izle

Chelsea Villarreal maçı canlı izle! UEFA Süper Kupa Chelsea Villarreal maçı canlı yayın kanalı izle

UEFA Süper Kupa finalinde Chelsea ile Villarreal yeşil sahada kozlarını paylaşıyor. Kazananın kupayı müzesine götüreceği final karşılaşmasında kupanın sahibi İngiltere Premier Lig temsilcisi Chelsea’mi yoksa İspanya La Liga ekibi Villarreal mi olacak sorusu futbolseverlerin zihninde yer almaya devam ederken Chelsea Villarreal maçı canlı yayın kanalı izlemek isteyenler “Chelsea Villarreal maçı canlı izle” şeklindeki araştırmalarına yoğun olarak devam ediyor. Chelsea Villarreal maçı canlı izleme linki ve maça ilişkin tüm detaylar.

Süper Kupa, bugünkü Chelsea - Villarreal maçı sonrasında sahibini bulacak. Heyecanlı geçmesi beklenen final müsabakasını televizyonlarında canlı izlemek isteyen futbolseverler "Chelsea Villarreal maçı canlı izle" şeklindeki araştırmalarına yoğun olarak devam ediyor.

CHELSEA VİLLARREAL MAÇI CANLI İZLE

UEFA Süper Kupa Chelsea - Villarreal final maçı canlı yayın kanalı izleme linki ve maça ilişkin tüm detaylar şöyle;

  • Süper Kupa finali Chelsea Villarreal maçında ilk düdük 11 Ağustos 2021 Çarşamba günü saat 22:00'da çalacak. Karşılaşma TV8,5 ekranlarından naklen yayınlanacak.

UEFA SÜPER KUPA SAHİBİNİ BULUYOR

Futbolda 46. UEFA Süper Kupa, İngiltere ekibi Chelsea ile İspanya temsilcisi Villarreal arasında yarın yapılacak maçla sahibini bulacak.

Geçen sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde zafere ulaşan Chelsea ile UEFA Avrupa Ligi'ni kazanan Villarreal'in karşılaşacağı Süper Kupa maçı, Kuzey İrlanda'nın başkenti Belfast'taki Windsor Park'ta TSİ 22.00'de başlayacak. Karşılaşma, Exxen dijital platformundan canlı yayınlanacak.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle stada yüzde 70 kapasiteyle 13 bin taraftarın kabul edileceği maçı, Rus hakem Sergei Karasev yönetecek.



EN ÇOK MİLAN VE BARCELONA KAZANDI

UEFA Süper Kupa'yı en çok müzesine götüren ekipler İtalya'nın Milan ve İspanya'nın Barcelona takımları oldu.

Barcelona ve Milan, organizasyonda 5'er kez mutlu sona ulaştı. Barcelona 4, Milan ise 2 kez Süper Kupa'da maçlarını kaybetti.

Milan, 1989'da Barcelona'yı, 1990'da Sampdoria'yı, 1994'te Arsenal'ı, 2003'te Porto'yu, 2007'de de Sevilla'yı geçerek kupaya uzandı. İtalya ekibi, 1973'te Ajax, 1993'te de Parma'ya kupayı kaptırdı.

Barcelona ise 1992'de Werder Bremen, 1997'de Borussia Dortmund, 2009'da Shakhtar Donetsk, 2011'de Porto, 2015'te Sevilla karşısında galip gelerek kupayı kazandı. Barcelona, 1979'da Nottingham Forest, 1982'de Aston Villa, 1989'da Milan, 2006'da da Sevilla karşısında mağlup olarak kupayı müzesine götüremedi.



GALATASARAY 2000'DE KUPAYI MÜZESİNE GÖTÜRDÜ

UEFA Süper Kupa'yı 2000 yılında Galatasaray kazanma başarısı gösterdi.

Galatasaray, 25 Ağustos 2000'de yapılan maçta İspanya ekibi Real Madrid'in karşısına çıktı.

Normal süresi 1-1 biten müsabakayı Mario Jardel'in "altın golü" ile 2-1 kazanan sarı-kırmızılı ekip, kupayı Türkiye'ye getirerek önemli bir başarıya imza attı.

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Chelsea Villarreal maçı canlı izle! UEFA Süper Kupa Chelsea Villarreal maçı canlı yayın kanalı izle
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