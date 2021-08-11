Son dakika: Galatasaray Başkanı Burak Elmas Falcao’nun maliyetini açıkladı! Taraftar çılgına döndü...

Galatasaray'a transfer olduğu günden bu yana sakatlıklar nedeniyle kendisinden beklenen performansı sergileyemen Kolombiyalı golcü Radamel Falcao, sarı-kırmızılıların yeni yönetimi tarafından transfer listesinin en tepesine konuldu.
Yüksek maliyeti nedeniyle takımda tutulması istenmeyen Radamel Falcao'dan kendisine kulüp bulması söylendi.
Galatasaray Başkanı Burak Elmas, Radamel Falcao ve Sofiane Feghouli ile özel bir görüşme yaparak, bu oyuncuların maliyetlerini karşılayamayacaklarını ve kulüp bulmaları gerektiğini söyledi.
Başkanın bu talebine olumlu geri dönüş veren Falcao, 2 yıllık sözleşme bulduğu takdirde ayrılabileceğini yönetime iletti.
Ancak transfer sezonun sona ermesine 1 aydan kısa bir süre kalmasına rağmen henüz bir takımla anlaşma sağlayamayan Kolombiyalı golcü, taraftarının da tepkisini çekmeye başladı.
Başkan Burak Elmas, gün içerisinde Divan Kurulu Toplantısı'nda konuştu ve Radamel Falcao'nun yıllık maliyetini açıkladı.
Burak Elmas, "Falcao'nun brüt maliyeti 9.5 milyon dolar. Oyuncuyu serbest bıraksanız da bu yükümlülük değişmiyor." diye konuştu.
Burak Elmas'ın bu açıklamaları üzerine tepkisini sosyal medyada dile getiren taraftarlar, hem eski yönetime hem de Radamel Falcao'ya sert eleştiriler yaptı.