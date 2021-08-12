Galatasaray, ilk maçta 1-1 berabere kaldığı St. Johnstone ekibi ile rövanş karşılaşmasına çıkıyor. Kazanan takımın bir üst tura yükseleceği mücadele, bu akşam oynanacak. Bu noktada, Galatasaray'ın turu geçme ihtimalleri merak konusu oldu. Sarı kırmızılı taraftarlar Galatasaray turu nasıl geçer sorusuyla takımlarının turu geçme olasılığı hakkında bilgi edinmeye çalışıyor. Peki, UEFA St. Johnstone maçında Galatasaray turu nasıl geçer, nasıl tur atlar? İşte, detaylar...