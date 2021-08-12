Galatasaray, ilk maçta 1-1 berabere kaldığı St. Johnstone ekibi ile rövanş karşılaşmasına çıkıyor. Kazanan takımın bir üst tura yükseleceği mücadele, bu akşam oynanacak. Bu noktada, Galatasaray'ın turu geçme ihtimalleri merak konusu oldu. Sarı kırmızılı taraftarlar Galatasaray turu nasıl geçer sorusuyla takımlarının turu geçme olasılığı hakkında bilgi edinmeye çalışıyor. Peki, UEFA St. Johnstone maçında Galatasaray turu nasıl geçer, nasıl tur atlar? İşte, detaylar...
Galatasaray evinde St. Johnstone karşısında aldığı 1-1'lik beraberlikle tur atlama avantajını rakibine kaptırmış görünüyor. Zira, ikinci maçın deplasmanda oynananacak olması Galatasaray için dezavantaj olarak görünüyor.
İkinci maçta Galatasaray'ın alacağı herhangi bir galibiyet Galatasaray'ın tur atlaması için yeterli olacak.
Bunun yanı sıra 0-0, 1-1, 2-2, 3-3 gibi beraberlik durumlarda mücadele uzatmaya gidecek.
Bilindiği gibi, geçtiğimiz aylarda UEFA'nın aldığı kararla deplasmanda atılan gol avantajı iptal edilmişti.