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Giriş Tarihi: 12.8.2021 10:55

Galatasaray nasıl tur atlar? Galatasaray turu nasıl geçer?

Galatasaray nasıl tur atlar? Galatasaray turu nasıl geçer?

UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray, 3. Ön Eleme rövanş maçında St. Johnstone ile karşılaşacak. İlk maça rakibiyle 1-1 berabere kalan sarı kırmızılılar, tur hesapları yapmaya başladı. Bu noktada, Galatasaray turu nasıl geçer konusuyla ilgili araştırmalar hız kazandı. Bilindiği üzere, UEFA organizasyonlarında deplasman golü kuralında önemli bir değişiklik yapıldı. Peki, Galatasaray nasıl tur atlar? İşte, Galatasaray'ın turu geçme ihtimalleri

Galatasaray, ilk maçta 1-1 berabere kaldığı St. Johnstone ekibi ile rövanş karşılaşmasına çıkıyor. Kazanan takımın bir üst tura yükseleceği mücadele, bu akşam oynanacak. Bu noktada, Galatasaray'ın turu geçme ihtimalleri merak konusu oldu. Sarı kırmızılı taraftarlar Galatasaray turu nasıl geçer sorusuyla takımlarının turu geçme olasılığı hakkında bilgi edinmeye çalışıyor. Peki, UEFA St. Johnstone maçında Galatasaray turu nasıl geçer, nasıl tur atlar? İşte, detaylar...

GALATASARAY TURU NASIL GEÇER?

Galatasaray evinde St. Johnstone karşısında aldığı 1-1'lik beraberlikle tur atlama avantajını rakibine kaptırmış görünüyor. Zira, ikinci maçın deplasmanda oynananacak olması Galatasaray için dezavantaj olarak görünüyor.

İkinci maçta Galatasaray'ın alacağı herhangi bir galibiyet Galatasaray'ın tur atlaması için yeterli olacak.

Bunun yanı sıra 0-0, 1-1, 2-2, 3-3 gibi beraberlik durumlarda mücadele uzatmaya gidecek.

Bilindiği gibi, geçtiğimiz aylarda UEFA'nın aldığı kararla deplasmanda atılan gol avantajı iptal edilmişti.

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Galatasaray nasıl tur atlar? Galatasaray turu nasıl geçer?
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