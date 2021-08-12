Molde Trabzonspor maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? Molde FK - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Oyunu daha çok elinde tutan, daha çok domine eden, daha çok topa sahip olan, her seferinde öne geçen ve son dakikada penaltıyla da olsa fırsatı yakalayan bir takımdık. Bunun içinden olumlu, olumsuz neleri çıkarttık. Özellikle yediğimiz üç gol, topun arkasında beklediğimiz süreçte, onun önünde ve arkasında neler yaptığımızla alakalı. Hem analizleri yaptık hem de sahada pratiklerini yaptık. Şu anda yenilenmiş bir biçimde maça hazırız. Özellikle Avrupa kupaları da bizim önemli hedeflerimizden bir tanesi. Burada tur atlayacak sonucu elde edip, yolumuza devam etmek istiyoruz" şeklinde konuştu.

TRONDSEN: "BİZİM İÇİN KOLAY BİR MAÇ OLMAYACAK"

Norveçli oyuncu Anders Trondsen ise, "Öncelikle Molde'yi çok iyi tanıdığımı söyleyerek sözlerime başlamak istiyorum. Takımda 6-7 tane arkadaşım var. İki gün önce de takımdan çok iyi bir oyuncunun ayrıldığını biliyoruz. Bir başka takıma transfer oldu. Bizim için kolay bir maç olmayacak çünkü çok iyi oyunculara sahip bir takım. Sahayı, zemini biliyoruz. Zemin bizim için farklı ama burayı yakından tanıdığım için oyuncu arkadaşlarıma vereceğim ipuçları ile bunun da üstesinden geleceğiz. Umarım ben de takıma faydalı olurum ve iyi bir maç çıkartırız" dedi.