Son dakika: Galatasaray’da Feghouli ve Diagne sürprizi! Fatih Terim’in ilk 11’i belli oldu...

Son dakika haberi... Fatih Terim'in tercih ettiği ilk 11 belli oldu. Temsilcimiz Galatasaray, Avrupa Ligi'nde tur peşinde. Galatasaray, Perth kentindeki McDiarmid Park'ta İskoç temsilcisi St. Johnstone'a konuk oluyor. Türk Telekom Stadyumu'nda oynanan ilk maçta Galatasaray 10 kişi kalmış ve maç 1-1 sona ermişti. Deplasman golü kuralı iptal edildiği için karşılaşma berabere beterse müsabaka uzatmalara gidecek.
GALATASARAY'DA MUSLERA VE FALCAO YOK!
Kamp kadrosunda Falcao yer almadı. Diğer yandan kaleci Muslera ise ilk maçta yaptığı hata sonrası kırmızı kartla oyundan atılmıştı. Muslera'nın yerine Galatasaray'ın kalesini İsmail Çipe koruyacak.
GALATASARAY: İsmail Çipe, Boey, Luyindama, Marcao, Van Aanholt, Taylan, Kerem, Berkan, Feghouli, Arda, Diagne.
ST. JOHNSTONE: Clark, Kerr, Gordon, McCart, Brown, McCann, Davidson, Craig, Booth, Kane, O'Halloran.
Galatasaray'da yüksek maliyeti nedeniyle satış listesinde bulunan Sofiane Feghouli, St. Johnstone karşılaşmasına ilk 11'de başlıyor.
Temsilcimiz Galatasaray, bu turu geçmesi halinde Avrupa Ligi play-off turunda Danimarka takımı Randers ile eşleşecek.
Sarı-kırmızılılar, bu turda veda etmesi halinde ise UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turunda Sırbistan takımı Vojvodina ile Avusturya temsilcisi LASK arasındaki eşleşmenin galibiyle mücadele edecek.
AVRUPA'DA 292. MAÇ
Sarı-kırmızılı takım, Avrupa kupalarında çıktığı 291 müsabakanın 101'inden galibiyetle ayrıldı. 114 karşılaşmada rakiplerine mağlup olan Galatasaray, 76 mücadeleyi ise beraberlikle tamamladı.
Avrupa arenasında rakip fileleri 386 kez havalandıran sarı-kırmızılar, kalesinde ise 439 gole engel olamadı.
Galatasaray, teknik direktör Fatih Terim yönetiminde Avrupa kupalarında 85. müsabakasına çıkacak.
Fatih Terim yönetiminde Avrupa arenasında 84 karşılaşma oynayan sarı-kırmızılı takım, 32 galibiyet, 18 beraberlik ve 34 mağlubiyet yaşadı. Bu maçlarda 113 kez fileleri havalandıran Galatasaray, kalesinde ise 127 gol gördü.