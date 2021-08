Son dakika: Fatih Terim'den Feghouli açıklaması! "Konuşmamız gerekiyormuş..."

Deneyimli teknik adam, Sofiane Feghouli'nin performansıyla ilgili gelen bir soruya, şu yanıtı verdi:

"Feghouli beraber şampiyonluklar yaşadığımız bir oyuncumuz ama açıkçası oyuncularımız gitse de kalsa da biz her halükarda ihtiyacımız olan oyuncuyla oynamaya devam ediyoruz. Feghouli'yi bugün iki değişik pozisyonda oynattım. Demek ki onunla biraz konuşmamız gerekiyormuş. Daha iyi olması için uğraşacağız. Bugün iyi oynadı. Açıkçası oyunun başında bazı tecrübeli oyunculara da ihtiyacımız oldu, Arda, Feghouli ve Diagne gibi. Onlar da bence iyi oynadı. Feghouli'yi kazanabilirsek kazanacağız. Galatasaray takımında her an her şey olabilir. Bugün de yarın da her şey değişebilir. Ne kadar çok oyuncudan faydalanabilirsem... Bunu yüksek seviyede tutmaya çalışıyorum. Üç kulvarda ilerleyeceğiz. İstediğim gibi bir Feghouli olursa, sevinirim. Bazı arkadaşlarımızın performansından memnunum, bazılarının biraz daha yukarı çıkması gerek. Feghouli biraz daha yukarı çıkmalı."