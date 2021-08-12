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Giriş Tarihi: 12.8.2021 22:46 Son Güncelleme: 12.8.2021 22:57

Kerem Aktürkoğlu sezona fırtına gibi başladı! Avrupa'da 1 gol 3 asist...

Kerem Aktürkoğlu sezona fırtına gibi başladı! Avrupa’da 1 gol 3 asist...

UEFA Avrupa Ligi 3. öne eleme turunda Galatasaray, 1-1 biten ilk maçın rövanşında deplasmanda İskoç temsilcisi St. Johnstone 4-1 yenerek Play-off turuna yükseldi. Sarı-kırmızılılara turu getiren golleri Diagne, Kerem, Feghouli Emre Kılınç atarken Kerem Aktürkoğlu attığı 1 golün yanı sıra 2 de asist yaptı.

UEFA Avrupa Ligi 3. öne eleme turunda Galatasaray, 1-1 biten ilk maçın rövanşında deplasmanda İskoç temsilcisi St. Johnstone 4-1 yenerek Play-off turuna yükseldi. Play-of turunda Danimarka ekibi Randers ile karşılaşak olan Sarı-kırmızlılara turu getiren golleri 29'da Mbaye Diagne, 64'te Kerem Aktürkoğlu, 70'te Sofiane Feghouli ve 90+2'de Emre Kılınç kaydetti.

GECENİN YILDIZI!

Maçın yıldızı olan 22 yaşındaki genç yıldız Kerem Aktürkoğlu, attığı 1 golün yanı sıra 2 de asist yaparak geceye damga vuran isim oldu. Kerem, ilk maçta da 1 asist yapmıştı ve St. Johnstone maçlarında toplam 1 gol ve 3 asistle oynadı.

Kerem Aktüroğlu, karşılaşmanın 64. dakikasında skor 1-1 iken Kaptan Arda Turan'nın harika asistiyle şık bir vuruşla topu ağlara gönderdi ve takımını 2-1 öne geçirdi.

EURO 2020'de A Milli Takım'a da seçilen genç oyuncu teknik direktör Şenol Güneş tarafından 3 grup maçında da kendisine süre verilmedi.

Geçen sezonun başında 24 Erzincanspor'dan transfer edilen Kerem, Galatasaray formasıyla 32 maçta 6 gol atıp 4 de asist kaydetti.

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Kerem Aktürkoğlu sezona fırtına gibi başladı! Avrupa'da 1 gol 3 asist...
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