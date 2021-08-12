Kerem Aktürkoğlu sezona fırtına gibi başladı! Avrupa’da 1 gol 3 asist...

GECENİN YILDIZI!

Maçın yıldızı olan 22 yaşındaki genç yıldız Kerem Aktürkoğlu, attığı 1 golün yanı sıra 2 de asist yaparak geceye damga vuran isim oldu. Kerem, ilk maçta da 1 asist yapmıştı ve St. Johnstone maçlarında toplam 1 gol ve 3 asistle oynadı.