Kerem Aktürkoğlu sezona fırtına gibi başladı! Avrupa’da 1 gol 3 asist...

UEFA Avrupa Ligi 3. öne eleme turunda Galatasaray, 1-1 biten ilk maçın rövanşında deplasmanda İskoç temsilcisi St. Johnstone 4-1 yenerek Play-off turuna yükseldi. Play-of turunda Danimarka ekibi Randers ile karşılaşak olan Sarı-kırmızlılara turu getiren golleri 29'da Mbaye Diagne, 64'te Kerem Aktürkoğlu, 70'te Sofiane Feghouli ve 90+2'de Emre Kılınç kaydetti.
GECENİN YILDIZI!
Maçın yıldızı olan 22 yaşındaki genç yıldız Kerem Aktürkoğlu, attığı 1 golün yanı sıra 2 de asist yaparak geceye damga vuran isim oldu. Kerem, ilk maçta da 1 asist yapmıştı ve St. Johnstone maçlarında toplam 1 gol ve 3 asistle oynadı.
Kerem Aktüroğlu, karşılaşmanın 64. dakikasında skor 1-1 iken Kaptan Arda Turan'nın harika asistiyle şık bir vuruşla topu ağlara gönderdi ve takımını 2-1 öne geçirdi.
EURO 2020'de A Milli Takım'a da seçilen genç oyuncu teknik direktör Şenol Güneş tarafından 3 grup maçında da kendisine süre verilmedi.
Geçen sezonun başında 24 Erzincanspor'dan transfer edilen Kerem, Galatasaray formasıyla 32 maçta 6 gol atıp 4 de asist kaydetti.