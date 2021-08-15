Adana Demirspor Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe’nin Süper Lig’deki ilk maçı ne zaman? Muhtemel 11’ler

Fenerbahçe, 2021-2021 Süper Lig'deki ilk maçında Adana Demirspor deplasmanına konuk oluyor. Bu sezon yaptığı yıldız transferler ile dikkat çeken Adana Demirspor'a konuk olacak Fenerbahçe'de hedef mutlak galibiyet olacak. Öte yandan sarı lacivertli takım Pelkas, Valencia gibi önemli eksiklerle sahaya çıkacak. Peki, Adana Demirspor Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak? İşte maç öncesi son gelişmeler ve muhtemel 11'ler
İşte detaylar;
FENERBAHÇE'DE KADRODA YER ALMAYAN İSİMLER
-Mert Hakan Yandaş
-Steven Caulker
-Zanka
-Nabil Dirar
-Mauricio Lemos
-Min Jae Kim
-Dimitris Pelkas
-Burak Kapacak
-Çağtay Kurukalıp
-Enner Valencia
MUHTEMEL 11'LER
A. Demirspor: Muric, Svensson, Tayyip, Rassoul, Kaan, Sinan, Stambouli, Belhanda, Akintola, Gökhan, Balotelli
Fenerbahçe: Altay, Tisserand, Szalai, Novak, Osayi-Samuel, Zajc, Gustavo, Ferdi, İrfan Can, Mesut, Serdar
ADANA DEMİRSPOR FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Süper Lig'in 1. haftasında karşı karşıya gelecek olan Adana Demirspor ile Fenerbahçe arasındaki mücadele 15 Ağustos'ta 21:45'de başlayacak.