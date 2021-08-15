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Giriş Tarihi: 15.8.2021 10:09

Adana Demirspor Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe’nin Süper Lig’deki ilk maçı ne zaman? Muhtemel 11’ler

Adana Demirspor Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe’nin Süper Lig’deki ilk maçı ne zaman? Muhtemel 11’ler

Süper Lig’de uzun bir aranın ardından heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Sarı lacivertli takım sezonun ilk haftasında ligin yeni ekiplerinden Adana Demirspor deplasmanına konuk oluyor. Bu sezona mutlak şampiyonluk hedefiyle başlayacak olan Fenerbahçe, puan kaybı yaşamak istemiyor. Adana Demirspor Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta sorusunun cevabı ise merak konusu oldu. Adana Demirspor Fenerbahçe maçı ne zaman ve saat kaçta başlıyor? Fenerbahçe’nin Süper Lig’deki ilk maçı öncesi tüm gelişmeler ve muhtemel 11’ler

Fenerbahçe, 2021-2021 Süper Lig'deki ilk maçında Adana Demirspor deplasmanına konuk oluyor. Bu sezon yaptığı yıldız transferler ile dikkat çeken Adana Demirspor'a konuk olacak Fenerbahçe'de hedef mutlak galibiyet olacak. Öte yandan sarı lacivertli takım Pelkas, Valencia gibi önemli eksiklerle sahaya çıkacak. Peki, Adana Demirspor Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak? İşte maç öncesi son gelişmeler ve muhtemel 11'ler

İşte detaylar;

Adana Demirspor Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe’nin Süper Lig’deki ilk maçı ne zaman? Muhtemel 11’ler

FENERBAHÇE'DE KADRODA YER ALMAYAN İSİMLER

-Mert Hakan Yandaş
-Steven Caulker
-Zanka
-Nabil Dirar
-Mauricio Lemos
-Min Jae Kim
-Dimitris Pelkas
-Burak Kapacak
-Çağtay Kurukalıp
-Enner Valencia

Adana Demirspor Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe’nin Süper Lig’deki ilk maçı ne zaman? Muhtemel 11’ler

MUHTEMEL 11'LER

A. Demirspor: Muric, Svensson, Tayyip, Rassoul, Kaan, Sinan, Stambouli, Belhanda, Akintola, Gökhan, Balotelli

Fenerbahçe: Altay, Tisserand, Szalai, Novak, Osayi-Samuel, Zajc, Gustavo, Ferdi, İrfan Can, Mesut, Serdar

Adana Demirspor Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe’nin Süper Lig’deki ilk maçı ne zaman? Muhtemel 11’ler

ADANA DEMİRSPOR FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Süper Lig'in 1. haftasında karşı karşıya gelecek olan Adana Demirspor ile Fenerbahçe arasındaki mücadele 15 Ağustos'ta 21:45'de başlayacak.

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Adana Demirspor Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe’nin Süper Lig’deki ilk maçı ne zaman? Muhtemel 11’ler
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