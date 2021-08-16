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Giriş Tarihi: 16.8.2021

Efsane golcü Müller hayatını kaybetti

Efsane golcü Müller hayatını kaybetti

Alman futbolunun unutulmaz ismi, 75 yaşında hayata gözlerini yumdu

Geçtığımiz yıl kasım ayında Diego Armando Maradona hayatını kaybetmiş ve futbol dünyasını yasa boğmuştu. Dün ise bir yıldız daha aramızdan kayıp gitti: Gerd MüllerAlmanya Milli Takımı ve Bayern Münih'te sayısız başarıya imza atan Müller, 75 yaşında vefat etti. Attığı gollerden dolayı "Bombacı" lakabı takılan Müller, 1963-81 yıllarında Almanya'nın 1861 Nördlingen ve Bayern Münih ile ABD'nin Fort Lauderdale Strikers takımlarında forma giymişti. Müller, efsanesi haline geldiği B.Münih'te 607 maça çıkıp 566 gol atmıştı. Müller, 7 kez gol kralı olduğu Bundesliga tarihinde 365 golle en skorer oyuncu unvanını da elinde bulunduruyor.

Altın Top ödülü aldı
BAYERN Münih'te dörder lig ve Almanya Kupası, 3 Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası zaferi elde eden Müller, 1970'te Altın Top ödülünü kazanmıştı. 62 maçında 68 gol attığı Almanya Milli Takımı'nda 1972 Avrupa Şampiyonası ve 1974 Dünya Kupası şampiyonlukları yaşamıştı.

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Efsane golcü Müller hayatını kaybetti
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