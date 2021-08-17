Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika: Emre Belözoğlu, Lazio'da Sarri'nin ekibine katılıyor
Giriş Tarihi: 17.8.2021 07:15 Son Güncelleme: 17.8.2021 07:23

Son dakika: Emre Belözoğlu, Lazio'da Sarri'nin ekibine katılıyor

VOLKAN DEMİR
Son dakika: Emre Belözoğlu, Lazio’da Sarri’nin ekibine katılıyor

Son dakika haberi... Fenerbahçe’den ayrılan ve A Milli Takım teknik kadrosu için yapılan görüşmelerden sonuç alamayan Emre Belözoğlu, Lazio’da İtalyan teknik adam Maurizio Sarri’nin ekibine katılacak.

Futbolu bıraktığı Fenerbahçe'de geçen sezona sportif direktör olarak başlayan, son 10 haftayı ise teknik direktör olarak tamamlayan Emre Belözoğlu, kariyeri için Avrupa'ya açılıyor.

Şenol Güneş'in, A Milli Takım teknik kadrosuna katılmasını istediği Belözoğlu, görüşmelerden bir sonuç çıkmayınca rotasını İtalya'ya kırdı. 40 yaşındaki futbol insanı, eylül ayında 2 veya 3 haftalık bir sürede İtalyan teknik direktör Maurizio Sarri'nin yönettiği Lazio'nun antrenmanlarına çıkacak.

Böylece daha önce uzaktan gözlemleyip örnek aldığı Sarri'nin antrenman tekniklerini, taktik çalışmalarını yakından izleyip kendini geliştirecek. Belözoğlu, benzer çalışmaları Avrupa'nın başka takımlarının idmanlarına katılarak da sürdürecek.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son Dakika Haberi: Selde kaybolan Senanur Kuş'tan ağabeyine son mesaj! 'Bina çöküyor abi hakkını helal et'
Son dakika: Galatasaray'da Marcao ve Kerem Aktürkoğlu arasında skandal anlar! Takım arkadaşına saldırdı...
Son dakika: Hocasıyla kavga etti Fenerbahçe taraftarı sosyal medyayı salladı! 'Allah aşkına bu transferi bitirin...'
Son dakika: Giresun'da olaylı maçı Galatasaray kazandı! 2 penaltı 2 kırmızı, 2 gol...
SON DAKİKA | Cimilli İbo'dan kahreden haber! Rizeli ünlü sanatçı Cimilli İbo (İbrahim Özer) hayatını kaybetti!
Son dakika: 16 Ağustos koronavirüs verileri açıklandı! İşte Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayısında son durum...
ABD Başkanı Biden'dan Afganistan açıklaması! En uzun savaşı sonlandırıyoruz
Afganistan'dan son dakika haberleri: Taliban Başkanlık Sarayı'nda! BM toplanıyor
MasterChef’te kim kazandı, ana kadroya kim girdi? TV8 ile 16 Ağustos MasterChef 12. önlüğü kim aldı?
Deniz Akkaya Alişan'a yapılan eleştirilere tepki gösterdi! Şarkıcı Alişan kardeşinin ölümünün ardından ilk kez sahneye çıkmıştı...
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: Emre Belözoğlu, Lazio'da Sarri'nin ekibine katılıyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA