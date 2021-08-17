Transfer dönemi ne zaman bitecek, kaç gün kaldı soruları futbolseverlerin gündeminde yer alıyor. Süper Lig'de ilk hafta maçları geride bırakılırken, takımlar kadrolarını güçlendirme çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Bu noktada transfer döneminin sona ereceği tarih de merak konusu oluyor. Peki, Transfer dönemi ne zaman bitiyor? 2021 Transfer sezonu ne zaman sona erecek, kaç gün kaldı?

2021 TRANSFER SEZONU NE ZAMAN BİTECEK?

Birinci transfer ve tescil döneminin (yaz transfer dönemi) 10 Haziran'da başlayıp 1 Eylül'de sona ereceği açıklanmıştı. Ancak daha sonrasında, TFF yönetim kurulu yaz ve ara transfer dönemlerinin ilan edilen bitiş tarihinden 1 hafta sonra bitmesine karar verdi.

Böylelikle 1 Eylül'de biteceği duyurulan yaz transfer döneminin 17 Haziran'da başlayıp 8 Eylül 2021 tarihinde biteceği duyuruldu.

ARA TRANSFER DÖNEMİ NE ZAMAN?

Futbolda ikinci transfer ve tescil döneminin (ara transfer dönemi) ise 5 Ocak 2022'de başlayıp 1 Şubat 2022'de tamamlanacağı duyurulmuştu. TFF kararı sonrasında bu tarihler de 12 Ocak tarihinde başlayıp 8 Şubat 2022 tarihinde bitecek şekilde değiştirildi.