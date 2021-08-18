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Giriş Tarihi: 18.8.2021 17:55 Son Güncelleme: 18.8.2021 17:58

Son dakika: Galatasaray Marcao'yu kadro dışı bıraktı!

Son dakika: Galatasaray Marcao’yu kadro dışı bıraktı!

Son dakika... Galatasaray, Kerem Aktürkoğlu'na saldıran Marcao'nun kadro dışı bırakıldığını açıkladı. Brezilyalı futbolcunun takımdan ayrı çalışacağı ve savunması alındıktan sonra idari ve mali cezanın kendisine bildireleceği açıklandı. Yapılan açıklama şöyle: Marcao çalışmalarına takımdan ayrı olarak bireysel devam edecektir. Oyuncumuzun savunması alındıktan sonra idari ve mali ceza oyuncumuza tebliğ edilecektir.

Son dakika... Galatasaray, Kerem Aktürkoğlu'na saldıran Marcao'nun kadro dışı bırakıldığını açıkladı. Brezilyalı futbolcunun takımdan ayrı çalışacağı ve savunması alındıktan sonra idari ve mali cezanın kendisine bildireleceği açıklandı.

Yapılan açıklama şöyle:

"Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar A.Ş Yönetim Kurulu olarak, oyuncumuz Marcos do Nascimento Teixeira'nın tedbiren çalışmalarını takımdan ayrı bireysel olarak sürdürmesi kararını almış bulunmaktayız.

2021-2022 sezonu profesyonel futbol disiplin yönetmeliği uyarınca oyuncumuzun savunması alındıktan sonra nihai olarak idari ve mali ceza oyuncumuza tebliğ edilecektir. "

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Son dakika: Galatasaray Marcao'yu kadro dışı bıraktı!
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