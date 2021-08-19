Fenerbahçe’nin genç yeteneği Muhammed Gümüşkaya’dan Helsinki’ye müthiş gol!

Süper Lig'de Adana Demirspor'u deplasmanda 1-0 geçtikten sonra sezonun ilk Avrupa macerasına çıkan Fenerbahçe, Finlandiya temsilcisi HJK Helsinki'yi 1-0 mağlup etti ve tur için avantajı elde etti.
Maçın büyük bir bölümü temposuz ilerlerken, sarı-lacivertlilerde sonradan oyuna giren Muhammed Gümüşkaya'nın golü taraftarı ayağa kaldırdı.
Mesut Özil'in yerine oyuna dahil olan Muhammed Gümüşkaya, galibiyet golünü attı. Uzaklardan yaptığı olağanüstü vuruşla Fenerbahçe'yi 1-0 öne geçiren Muhammed, ilk golünü de bir Avrupa maçında kaydetmiş oldu.
Fenerbahçe'nin bir diğer genç oyuncusu 16 yaşındaki Arda Güler ise Novak'ın yerine yerine ikinci yarıda oyuna dahil oldu.