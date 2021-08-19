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Giriş Tarihi: 19.8.2021 23:31 Son Güncelleme: 19.8.2021 23:34

Fenerbahçe'nin genç yeteneği Muhammed Gümüşkaya'dan Helsinki'ye müthiş gol!

Fenerbahçe’nin genç yeteneği Muhammed Gümüşkaya’dan Helsinki’ye müthiş gol!

UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Finlandiya temsilcisi HJK Helsinki ile karşılaştı. İstanbul'da oynanan ilk maçtan 1-0 galip ayrılan sarı-lacivertliler, tur için avantajı kaptı. Fenerbahçe'de oyuna sonradan dahil olan 20 yaşındaki genç yıldız Muhammed Gümüşkaya, sarı-lacivertli formayla ilk golünü ceza sahası dışında çektiği enfes şutla kaydetti.

Süper Lig'de Adana Demirspor'u deplasmanda 1-0 geçtikten sonra sezonun ilk Avrupa macerasına çıkan Fenerbahçe, Finlandiya temsilcisi HJK Helsinki'yi 1-0 mağlup etti ve tur için avantajı elde etti.

Maçın büyük bir bölümü temposuz ilerlerken, sarı-lacivertlilerde sonradan oyuna giren Muhammed Gümüşkaya'nın golü taraftarı ayağa kaldırdı.

Mesut Özil'in yerine oyuna dahil olan Muhammed Gümüşkaya, galibiyet golünü attı. Uzaklardan yaptığı olağanüstü vuruşla Fenerbahçe'yi 1-0 öne geçiren Muhammed, ilk golünü de bir Avrupa maçında kaydetmiş oldu.

Fenerbahçe'nin bir diğer genç oyuncusu 16 yaşındaki Arda Güler ise Novak'ın yerine yerine ikinci yarıda oyuna dahil oldu.

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Fenerbahçe'nin genç yeteneği Muhammed Gümüşkaya'dan Helsinki'ye müthiş gol!
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