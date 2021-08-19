Fenerbahçe’nin maçı hangi kanalda ve şifresiz mi yayınlanacak? UEFA Avrupa Ligi Fenerbahçe Helsinki maçı hangi kanalda, saat kaçta?

UEFA Avrupa Ligi'nde ülkemizi temsil eden takımlardan Fenerbahçe, Play-Off turu ilk maçında HJK Helsinki ile karşı karşıya geliyor. İki maç üzerinden oynanacak olan turu geçecek olan takım, Avrupa Ligi gruplarına direkt katılacak. Bugün oynanacak olan mücadeleye kısa bir süre kala, Fenerbahçe maçı hangi kanalda ve şifresiz mi konusuyla ilgili araştırmalar hız kazandı. Edinilen bilgiye göre, Fenrebahçe Helsinki maçı şifresiz olarak canlı yayınlanacak. Peki, Fenerbahçe Helsinki maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, UEFA Avrupa Ligi Fenerbahçe Helsinki maçı canlı yayın kanalı ile muhtemel 11'ler