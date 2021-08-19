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Giriş Tarihi: 19.8.2021 11:14

Fenerbahçe'nin maçı hangi kanalda ve şifresiz mi yayınlanacak? UEFA Avrupa Ligi Fenerbahçe Helsinki maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Fenerbahçe’nin maçı hangi kanalda ve şifresiz mi yayınlanacak? UEFA Avrupa Ligi Fenerbahçe Helsinki maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Haydi Fenerbahçe! UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Fenerbahçe, Play-Off turunda Finlandiya'nın HJK Helsinki takımıyla karşılaşacak. Kanaryalar, turu geçtiği takdirde UEFA Avrupa Ligi gruplarına adını yazdırmış olacak. Mücadeleye az bir süre kala, Fenerbahçe maçı hangi kanalda ve şifresiz mi yayınlanacak sorusuna yanıt arnamaya başlandı. Fenerbahçe Helsin maçı şifresiz olarak ekranlara gelecek. Peki, UEFA Avrupa Ligi Fenerbahçe HJK Helsinki maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte, muhtemel 11'er ve canlı yayın kanalı

UEFA Avrupa Ligi'nde ülkemizi temsil eden takımlardan Fenerbahçe, Play-Off turu ilk maçında HJK Helsinki ile karşı karşıya geliyor. İki maç üzerinden oynanacak olan turu geçecek olan takım, Avrupa Ligi gruplarına direkt katılacak. Bugün oynanacak olan mücadeleye kısa bir süre kala, Fenerbahçe maçı hangi kanalda ve şifresiz mi konusuyla ilgili araştırmalar hız kazandı. Edinilen bilgiye göre, Fenrebahçe Helsinki maçı şifresiz olarak canlı yayınlanacak. Peki, Fenerbahçe Helsinki maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, UEFA Avrupa Ligi Fenerbahçe Helsinki maçı canlı yayın kanalı ile muhtemel 11'ler

FENERBAHÇE HJK HELSİNKİ MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Fenerbahçe: Altay, Tisserand, Serdar, Szalai, Nazım, Zajc, Gustavo, Novak, İrfan Can, Mesut Özil, Samuel

Helsinki: Keto, O'Shaunhnessy, Moren, Tenho, Saksela, Sparv, Lingman, Murillo, Browne, Valencic, Roope Riski

FENERBAHÇE HJK HELSİNKİ NE ZAMAN VE HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe ile HJK Helsinki arasındaki UEFA Avrupa Ligi Play-Off turu ilk maçı, 19 Ağustos 2021 Perşembe günü oynanacak. Mücadele, saat 21.45'te başlayacak ve Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynanacak.

Karşılaşma TV8 ekranlarında yayınlanacak ve şifresiz olacak.

PELKAS, SAMATTA VE KİM UEFA'YA BİLDİRİLMEDİ

Fenerbahçe, Helsinki ile oynayacağı Avrupa Ligi Play-Off turu maçları için UEFA'ya kadroyu bildirdi. Listede önemli sürprizler yaşandı. Enner Valencia ve Serdar Dursun'un sakatlığına rağmen, eldeki tek forvet Mbwana Samatta kadroda yer almadı. Ayrıca yeni transferler Mae-jin Kim ve Burak Kapacak ile Vitor Pereira'nın kadroda düşünmediği Steven Caulker da dışarıda kaldı. Bir diğer sürpriz ise sakatlığı bulunan ve adı Dembele takası için geçen Dimitris Pelkas'ın listeye eklenmemesi oldu. Kadro grup aşaması öncesi güncellenebilecek.

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Fenerbahçe'nin maçı hangi kanalda ve şifresiz mi yayınlanacak? UEFA Avrupa Ligi Fenerbahçe Helsinki maçı hangi kanalda, saat kaçta?
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