Fenerbahçe’nin maçı hangi kanalda ve şifresiz mi yayınlanacak? UEFA Avrupa Ligi Fenerbahçe Helsinki maçı hangi kanalda, saat kaçta?

UEFA Avrupa Ligi'nde ülkemizi temsil eden takımlardan Fenerbahçe, Play-Off turu ilk maçında HJK Helsinki ile karşı karşıya geliyor. İki maç üzerinden oynanacak olan turu geçecek olan takım, Avrupa Ligi gruplarına direkt katılacak. Bugün oynanacak olan mücadeleye kısa bir süre kala, Fenerbahçe maçı hangi kanalda ve şifresiz mi konusuyla ilgili araştırmalar hız kazandı. Edinilen bilgiye göre, Fenrebahçe Helsinki maçı şifresiz olarak canlı yayınlanacak. Peki, Fenerbahçe Helsinki maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, UEFA Avrupa Ligi Fenerbahçe Helsinki maçı canlı yayın kanalı ile muhtemel 11'ler
Fenerbahçe: Altay, Tisserand, Serdar, Szalai, Nazım, Zajc, Gustavo, Novak, İrfan Can, Mesut Özil, Samuel
Helsinki: Keto, O'Shaunhnessy, Moren, Tenho, Saksela, Sparv, Lingman, Murillo, Browne, Valencic, Roope Riski
Fenerbahçe ile HJK Helsinki arasındaki UEFA Avrupa Ligi Play-Off turu ilk maçı, 19 Ağustos 2021 Perşembe günü oynanacak. Mücadele, saat 21.45'te başlayacak ve Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynanacak.
Karşılaşma TV8 ekranlarında yayınlanacak ve şifresiz olacak.
PELKAS, SAMATTA VE KİM UEFA'YA BİLDİRİLMEDİ
Fenerbahçe, Helsinki ile oynayacağı Avrupa Ligi Play-Off turu maçları için UEFA'ya kadroyu bildirdi. Listede önemli sürprizler yaşandı. Enner Valencia ve Serdar Dursun'un sakatlığına rağmen, eldeki tek forvet Mbwana Samatta kadroda yer almadı. Ayrıca yeni transferler Mae-jin Kim ve Burak Kapacak ile Vitor Pereira'nın kadroda düşünmediği Steven Caulker da dışarıda kaldı. Bir diğer sürpriz ise sakatlığı bulunan ve adı Dembele takası için geçen Dimitris Pelkas'ın listeye eklenmemesi oldu. Kadro grup aşaması öncesi güncellenebilecek.