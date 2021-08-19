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Giriş Tarihi: 19.8.2021 23:52 Son Güncelleme: 19.8.2021 23:52

Muhammed Gümüşkaya kimdir? Fenerbahçeli futbolcu Muhammed Gümüşkaya kaç yaşında, nereli?

Muhammed Gümüşkaya kimdir? Fenerbahçeli futbolcu Muhammed Gümüşkaya kaç yaşında, nereli?

Fenerbahçeli futbolcu Muhammed Gümüşkaya ile ilgili detaylar merak konusu olarak Muhammed Gümüşkaya kimdir, kaç yaşında, nereli? sorularına yanıt aramaya devam ediyor. Futbolseverler tarafından merak edilen Muhammed Gümüşkaya kimdir, kaç yaşında, nereli? sorularının yanıtları ve tüm detaylar.

Fenerbahçe'de forma giyen genç futbolcu Muhammed Gümüşkaya ile ilgili detaylar HJK Helsinki maçı sonrasında merak konusu olmaya başlayarak Muhammed Gümüşkaya kimdir, kaç yaşında, nereli? soruları üzerinden araştırılmaya devam ediliyor.

MUHAMMED GÜMÜŞKAYA KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

Muhammed Gümüşkaya (d. 1 Ocak 2001; Kâğıthane, İstanbul) Fenerbahçe'de orta sahada forma giyen Türk futbolcudur.

Kulüp kariyeri

26 Haziran 2020 tarihinde Fenerbahçe ile profesyonel sözleşme imzaladı. 25 Temmuz 2020'de Çaykur Rizespor karşısında 3-1'lik galibiyetiyle biten maçta ilk Süper Lig maçına çıkmış oldu.

19 Ağustos 2021 tarihinde 2021-22 UEFA Avrupa Ligi play-off turunun ilk maçında Şükrü Saracoğlu Stadyumu'nda Fenerbahçe'nin HJK Helsinki karşısında 1-0'lık galibiyetiyle sonuçlanan maçta Avrupa kupalarındaki ilk maçına çıkan Gümüşkaya, bu maçta aynı zamanda Fenerbahçe formasıyla ilk resmî golünü attı.

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Muhammed Gümüşkaya kimdir? Fenerbahçeli futbolcu Muhammed Gümüşkaya kaç yaşında, nereli?
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