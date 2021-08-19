Muhammed Gümüşkaya kimdir? Fenerbahçeli futbolcu Muhammed Gümüşkaya kaç yaşında, nereli?

Fenerbahçe'de forma giyen genç futbolcu Muhammed Gümüşkaya ile ilgili detaylar HJK Helsinki maçı sonrasında merak konusu olmaya başlayarak Muhammed Gümüşkaya kimdir, kaç yaşında, nereli? soruları üzerinden araştırılmaya devam ediliyor.
Muhammed Gümüşkaya (d. 1 Ocak 2001; Kâğıthane, İstanbul) Fenerbahçe'de orta sahada forma giyen Türk futbolcudur.
Kulüp kariyeri
26 Haziran 2020 tarihinde Fenerbahçe ile profesyonel sözleşme imzaladı. 25 Temmuz 2020'de Çaykur Rizespor karşısında 3-1'lik galibiyetiyle biten maçta ilk Süper Lig maçına çıkmış oldu.
19 Ağustos 2021 tarihinde 2021-22 UEFA Avrupa Ligi play-off turunun ilk maçında Şükrü Saracoğlu Stadyumu'nda Fenerbahçe'nin HJK Helsinki karşısında 1-0'lık galibiyetiyle sonuçlanan maçta Avrupa kupalarındaki ilk maçına çıkan Gümüşkaya, bu maçta aynı zamanda Fenerbahçe formasıyla ilk resmî golünü attı.