Avrupa Ligi play off turu ilk maçında Galatasaray ile Randers kozlarını paylaşacak. Süper Lig'e galibiyetle başlayarak moral depolayan sarı-kırmızılılar, Avrupa Ligi'nde de Randers karşısında kazanarak hanesine puan yazdırmak istiyor. Mücadeleyi televizyonlardan takip edecek olanlar ise Randers Galatasaray maçı hangi kanalda, saat kaçta, şifresiz mi? soruları üzerinde araştırmalarına devam ediyor.
Randers Galatasaray maçı canlı yayın kanalı ve diğer tüm detaylar şöyle;
UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında yarın Danimarka ekibi Randers'a konuk olacak Galatasaray, teknik direktör Fatih Terim yönetiminde Avrupa arenasında 86. müsabakasına çıkacak.
Sarı-kırmızılı takımın başında önemli başarılara imza atan Terim, Avrupa kupalarındaki tecrübesiyle dikkati çekiyor.
Fatih Terim yönetiminde Avrupa kupalarında 85 karşılaşmaya çıkan Galatasaray, 33 galibiyet, 18 beraberlik ve 34 mağlubiyet yaşadı. Bu müsabakalarda 117 kez fileleri havalandıran sarı-kırmızılılar, kalesinde ise 129 gol gördü.
Galatasaray'ın Avrupa kupalarında Fatih Terim yönetiminde sergilediği performans şöyle:
|Organizasyon
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|UEFA Şampiyonlar Ligi
|53
|14
|11
|28
|54
|92
|UEFA Şampiyonlar Ligi Elemeleri
|10
|8
|-
|2
|25
|12
|UEFA Kupası ve Avrupa Ligi
|18
|8
|7
|3
|29
|19
|Kupa Galipleri Kupası
|4
|3
|-
|1
|9
|6
|Toplam
|85
|33
|18
|34
|117
|129
Galatasaray, Fatih Terim yönetiminde "Kupa 2"de çıktığı 18 müsabakada sadece 3 kez mağlup oldu.
UEFA Kupası ve UEFA Avrupa Ligi'nde Terim yönetiminde 18 maç yapan sarı-kırmızılılar, bu müsabakaların 8'ini kazanırken 7'sinde ise berabere kaldı.
Terim'in öğrencileri, futbolda Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki 2 numaralı organizasyonunda 29 kez rakip fileleri havalandırırken, kalesinde 19 gol gördü.
Sarı-kırmızılı takım, Fatih Terim yönetiminde Avrupa kupalarında önemli başarılara imza attı.
Galatasaray, 1999-2000 sezonunda UEFA Kupası finalinde İngiltere temsilcisi Arsenal'e penaltılarda üstünlük kurarak Avrupa'daki ilk kupasını kazandı.
Tecrübeli teknik adam yönetiminde 2012-2013 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi'nde sergilediği performansla dikkati çeken sarı-kırmızılılar, çeyrek final oynama başarısı gösterdi.