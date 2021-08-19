Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Randers Galatasaray maçı hangi kanalda, saat kaçta ve şifresiz mi? UEFA Avrupa Ligi Randers Galatasaray maçı canlı yayın kanalı detayları
Giriş Tarihi: 19.8.2021 09:00 Son Güncelleme: 19.8.2021 09:00

Randers Galatasaray maçı hangi kanalda, saat kaçta ve şifresiz mi? UEFA Avrupa Ligi Randers Galatasaray maçı canlı yayın kanalı detayları

Randers Galatasaray maçı hangi kanalda, saat kaçta ve şifresiz mi? UEFA Avrupa Ligi Randers Galatasaray maçı canlı yayın kanalı detayları

UEFA Avrupa Ligi play off ilk maçında temsilcimiz Galatasaray, Randers takımıyla yeşil sahada bir araya geliyor. Sahaya mutlak galibiyet parolasıyla çıkacak olan Fatih Terim’in öğrencilerini desteklemek ve maçın heyecanına ortak olmak isteyenler Randers Galatasaray maçı canlı yayın kanalı ile ilgili detayları merak ederek Randers Galatasaray maçı hangi kanalda, saat kaçta, şifresiz mi? sorularına yanıt aramaya devam ediyor. Merak konusu olan Randers Galatasaray maçı hangi kanalda, saat kaçta, şifresiz mi? sorularının yanıtları ve maçın tüm detayları.

Avrupa Ligi play off turu ilk maçında Galatasaray ile Randers kozlarını paylaşacak. Süper Lig'e galibiyetle başlayarak moral depolayan sarı-kırmızılılar, Avrupa Ligi'nde de Randers karşısında kazanarak hanesine puan yazdırmak istiyor. Mücadeleyi televizyonlardan takip edecek olanlar ise Randers Galatasaray maçı hangi kanalda, saat kaçta, şifresiz mi? soruları üzerinde araştırmalarına devam ediyor.

RANDERS GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA, ŞİFRESİZ Mİ?

Randers Galatasaray maçı canlı yayın kanalı ve diğer tüm detaylar şöyle;

  • UEFA Avrupa Ligi Randers - Galatasaray maçında ilk düdük 19 Ağustos 2021 Perşembe günü saat 20:00'da çalacak. Mücadele Star TV ekranlarından naklen yayınlanacak.

GALATASARAY, FATİH TERİM YÖNETİMİNDE AVRUPA'DA 86. KEZ SAHNE ALACAK

UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında yarın Danimarka ekibi Randers'a konuk olacak Galatasaray, teknik direktör Fatih Terim yönetiminde Avrupa arenasında 86. müsabakasına çıkacak.

Sarı-kırmızılı takımın başında önemli başarılara imza atan Terim, Avrupa kupalarındaki tecrübesiyle dikkati çekiyor.



Fatih Terim yönetiminde Avrupa kupalarında 85 karşılaşmaya çıkan Galatasaray, 33 galibiyet, 18 beraberlik ve 34 mağlubiyet yaşadı. Bu müsabakalarda 117 kez fileleri havalandıran sarı-kırmızılılar, kalesinde ise 129 gol gördü.

Galatasaray'ın Avrupa kupalarında Fatih Terim yönetiminde sergilediği performans şöyle:

Organizasyon O G B M A Y
UEFA Şampiyonlar Ligi 53 14 11 28 54 92
UEFA Şampiyonlar Ligi Elemeleri 10 8 - 2 25 12
UEFA Kupası ve Avrupa Ligi 18 8 7 3 29 19
Kupa Galipleri Kupası 4 3 - 1 9 6
Toplam 85 33 18 34 117 129



"KUPA 2"DE GALİBİYET SAYISINDA ÖNDE

Galatasaray, Fatih Terim yönetiminde "Kupa 2"de çıktığı 18 müsabakada sadece 3 kez mağlup oldu.

UEFA Kupası ve UEFA Avrupa Ligi'nde Terim yönetiminde 18 maç yapan sarı-kırmızılılar, bu müsabakaların 8'ini kazanırken 7'sinde ise berabere kaldı.

Terim'in öğrencileri, futbolda Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki 2 numaralı organizasyonunda 29 kez rakip fileleri havalandırırken, kalesinde 19 gol gördü.



UEFA KUPASI'NDA ŞAMPİYONLUK, ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE ÇEYREK FİNAL

Sarı-kırmızılı takım, Fatih Terim yönetiminde Avrupa kupalarında önemli başarılara imza attı.

Galatasaray, 1999-2000 sezonunda UEFA Kupası finalinde İngiltere temsilcisi Arsenal'e penaltılarda üstünlük kurarak Avrupa'daki ilk kupasını kazandı.

Tecrübeli teknik adam yönetiminde 2012-2013 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi'nde sergilediği performansla dikkati çeken sarı-kırmızılılar, çeyrek final oynama başarısı gösterdi.

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