Avrupa Ligi play off turu ilk maçında Galatasaray ile Randers kozlarını paylaşacak. Süper Lig'e galibiyetle başlayarak moral depolayan sarı-kırmızılılar, Avrupa Ligi'nde de Randers karşısında kazanarak hanesine puan yazdırmak istiyor. Mücadeleyi televizyonlardan takip edecek olanlar ise Randers Galatasaray maçı hangi kanalda, saat kaçta, şifresiz mi? soruları üzerinde araştırmalarına devam ediyor.

RANDERS GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA, ŞİFRESİZ Mİ?

Randers Galatasaray maçı canlı yayın kanalı ve diğer tüm detaylar şöyle;