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Giriş Tarihi: 19.8.2021 13:27

Sivasspor'un maçı hangi kanalda ve şifresiz mi? UEFA Konferans Ligi Sivasspor Kopenhag maçı hangi kanalda, saat kaçta ve şifresiz mi yayınlanacak?

Sivasspor’un maçı hangi kanalda ve şifresiz mi? UEFA Konferans Ligi Sivasspor Kopenhag maçı hangi kanalda, saat kaçta ve şifresiz mi yayınlanacak?

Haydi Sivasspor! Ülkemizi UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde temsil eden Sivasspor, Play-Off turunda Danimarka temsilcisi Kopenhag ile karşılaşacak. Turu geçmeye hak kazanan takım, UEFA Avrupa Konferans Ligi gurplarına katılım gösterecek. Mücadeleye az bir süre kala, Sivasspor maçı hangi kanalda ve şifresiz mi sorusuna yanıt aranmaya başlandı. Edinilen bilgiye göre, Sivasspor Kopenhag maçı şifresiz olarak yayınlanacak. Peki, UEFA Avrupa Konferans Ligi Sivasspor Kopenhag maçı hangi kanalda, şifresiz mi ve saat kaçta? İşte, Sivasspor maçı canlı yayın kanalı ve muhtemel 11'ler

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde ülkemizi temsil eden Sivasspor, Play-Off turu ilk maçında Kopenhag ile kozlarını paylaşacak. İki maç üzerinden oynanacak olan turu geçecek olan takım, Konferans Ligi gruplarına katılım gösterecek. Bugün oynanacak olan mücadeleye kısa bir süre kala, Sivasspor maçı hangi kanalda ve şifresiz mi sorusuna yanıt aranmaya başlandı. Edinilen son dakika bilgisine göre, Sivasspor Kopenhag maçı şifresiz olarak canlı yayınlanacak. Peki, Sivasspor Kopenhag maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, UEFA Konferans Ligi Sivasspor Kopenhag maçı canlı yayın kanalı ile muhtemel 11'ler

SİVASSPOR-KOPENHAG MUHTEMEL 11'LER

Sivasspor: Ali Şaşal, Ahmet Oğuz, Koray, Caner, Uğur, Azubuike, Cofie, Hakan, Gradel, Kayode, James

Kopenhag: Grabara, Diks, Khocholava, Boilesen, Kristiansen, Falk, Zeca, Stage, Biel, Daramy, Wind

SİVASSPOR MAÇI NE ZAMAN VE HANGİ KANALDA?

Sivasspor - Kopenhag mücadelesinde ilk düdük 19 Ağustos 2021 Perşembe günü saat 21:00'de çalacak. Mücadele TRT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

RIZA ÇALIMBAY: ÜLKEMİZ İÇİN BAŞARACAĞIZ

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Kopenhag maçı öncesinde düzenlediği basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Kırmızı-Beyazlılar'ın hocası takım olarak maça son derece motive olduklarını belirtip, "Sezonun hemen başında bu kadar yoğun bir fikstür içerisinde yer almak elbette kolay değil. Ancak biz özellikle Avrupa maçlarını takım olarak çok önemsiyoruz. Oyuncularım da burada başarılı olmayı çok istiyorlar. Ülke puanı için de mücadelemiz çok önemli. Sadece biz değil umarım tüm Türk takımları başarılı olur. Biz Sivasspor olarak bu sorumluluğu fazlasıyla hissediyoruz ve turu geçebilmek adına elimizden geleni yapacağız" dedi.

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Sivasspor'un maçı hangi kanalda ve şifresiz mi? UEFA Konferans Ligi Sivasspor Kopenhag maçı hangi kanalda, saat kaçta ve şifresiz mi yayınlanacak?
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