Sivasspor’un maçı hangi kanalda ve şifresiz mi? UEFA Konferans Ligi Sivasspor Kopenhag maçı hangi kanalda, saat kaçta ve şifresiz mi yayınlanacak?

RIZA ÇALIMBAY: ÜLKEMİZ İÇİN BAŞARACAĞIZ

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Kopenhag maçı öncesinde düzenlediği basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Kırmızı-Beyazlılar'ın hocası takım olarak maça son derece motive olduklarını belirtip, "Sezonun hemen başında bu kadar yoğun bir fikstür içerisinde yer almak elbette kolay değil. Ancak biz özellikle Avrupa maçlarını takım olarak çok önemsiyoruz. Oyuncularım da burada başarılı olmayı çok istiyorlar. Ülke puanı için de mücadelemiz çok önemli. Sadece biz değil umarım tüm Türk takımları başarılı olur. Biz Sivasspor olarak bu sorumluluğu fazlasıyla hissediyoruz ve turu geçebilmek adına elimizden geleni yapacağız" dedi.