Trabzonspor Roma maçı hangi kanalda, saat kaçta, ne zaman ve şifresiz mi soruları futbolseverlerin gündeminde yer alıyor. Temsilcimiz Trabzonspor, bu karşılaşmadan önce üçüncü ön eleme turunda güçlü rakibi Molde'yi turnuvanın dışına itmeyi başarmıştı. Şimdi ise gözler Roma ile oynanacak mücadeleye çevrildi. Karşılaşma öncesi futbolseverler, Trabzonspor Roma maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak, şifresiz mi? UEFA Konferans Ligi Trabzonspor Roma maçı saat kaçta sorularına yanıt arıyor. İşte Trabzonspor Roma maçı canlı yayın kanalı
Trabzonspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turunda 19 Ağustos Perşembe günü sahasında İtalya'nın Roma takımı ile yapacağı ilk maçın hazırlıklarına başladı.
Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmana, sakatlığı nedeniyle kondisyon salonunda çalışan Vitor Hugo'nun katılmadığı belirtildi.
Öznur Kablo Yeni Malatyaspor maçında forma giyen oyuncuların yenilenme antrenmanı yaptığı, diğer futbolcuların ise dinamik ve teknik ısınmanın ardından mobilizasyon ve çabukluk çalışması gerçekleştirdiği kaydedildi. Antrenmanın son bölümünde ise dayanıklılık koşusu ve çift kale maç yapıldığı aktarıldı.
Trabzonspor, bugün saat 18.00'de Medical Park Stadı'nda yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak.
Trabzonspor'un rakibi Roma'nın bugün saat 10.00'da Roma'da yapacağı antrenmanın ardından Trabzon'a geleceği belirtildi.
Bugün saat 19.25'te Trabzon'da olması beklenen Roma'da teknik direktör Jose Mourinho ve bir oyuncunun katılacağı basın toplantısının saat 20.30'da Medical Park Stadı'nda gerçekleştirileceği kaydedildi.