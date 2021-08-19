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Giriş Tarihi: 19.8.2021 10:21 Son Güncelleme: 19.8.2021 10:21

Trabzonspor Roma maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak, şifresiz mi? UEFA Konferans Ligi Trabzonspor Roma maçı saat kaçta?

Trabzonspor Roma maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak, şifresiz mi? UEFA Konferans Ligi Trabzonspor Roma maçı saat kaçta?

UEFA Konferans Ligi play off turunda temsilcimiz Trabzonspor, İtalya’nın köklü ekibi Roma ile karşı karşıya gelecek. Üçüncü ön eleme turunda güçlü rakibi Molde’yi turnuvanın dışına atmayı başaran Trabzonspor, mutlak galibiyet parolası ile sahaya çıkacak. Karşılaşma öncesi futbolseverler, Trabzonspor Roma maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak, şifresiz mi? UEFA Konferans Ligi Trabzonspor Roma maçı saat kaçta sorularına yanıt arıyor. Peki, Trabzonspor Roma maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak, şifresiz mi? UEFA Konferans Ligi Trabzonspor Roma maçı saat kaçta? İşte karşılaşmanın yayın kanalı ve mücadeleye ilişkin detaylar;

Trabzonspor Roma maçı hangi kanalda, saat kaçta, ne zaman ve şifresiz mi soruları futbolseverlerin gündeminde yer alıyor. Temsilcimiz Trabzonspor, bu karşılaşmadan önce üçüncü ön eleme turunda güçlü rakibi Molde'yi turnuvanın dışına itmeyi başarmıştı. Şimdi ise gözler Roma ile oynanacak mücadeleye çevrildi. Karşılaşma öncesi futbolseverler, Trabzonspor Roma maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak, şifresiz mi? UEFA Konferans Ligi Trabzonspor Roma maçı saat kaçta sorularına yanıt arıyor. İşte Trabzonspor Roma maçı canlı yayın kanalı

  • Trabzonspor - Roma mücadelesinde ilk düdük 19 Ağustos 2021 Perşembe günü saat 20:30'da çalacak. Mücadele ATV ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

TRABZONSPOR, ROMA MAÇININ HAZIRLIKLARINA BAŞLADI

Trabzonspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turunda 19 Ağustos Perşembe günü sahasında İtalya'nın Roma takımı ile yapacağı ilk maçın hazırlıklarına başladı.

Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmana, sakatlığı nedeniyle kondisyon salonunda çalışan Vitor Hugo'nun katılmadığı belirtildi.



Öznur Kablo Yeni Malatyaspor maçında forma giyen oyuncuların yenilenme antrenmanı yaptığı, diğer futbolcuların ise dinamik ve teknik ısınmanın ardından mobilizasyon ve çabukluk çalışması gerçekleştirdiği kaydedildi. Antrenmanın son bölümünde ise dayanıklılık koşusu ve çift kale maç yapıldığı aktarıldı.

Trabzonspor, bugün saat 18.00'de Medical Park Stadı'nda yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak.

ROMA, BUGÜN GELİYOR

Trabzonspor'un rakibi Roma'nın bugün saat 10.00'da Roma'da yapacağı antrenmanın ardından Trabzon'a geleceği belirtildi.

Bugün saat 19.25'te Trabzon'da olması beklenen Roma'da teknik direktör Jose Mourinho ve bir oyuncunun katılacağı basın toplantısının saat 20.30'da Medical Park Stadı'nda gerçekleştirileceği kaydedildi.

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Trabzonspor Roma maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak, şifresiz mi? UEFA Konferans Ligi Trabzonspor Roma maçı saat kaçta?
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