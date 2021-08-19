Trabzonspor Roma maçı hangi kanalda, saat kaçta, ne zaman ve şifresiz mi soruları futbolseverlerin gündeminde yer alıyor. Temsilcimiz Trabzonspor, bu karşılaşmadan önce üçüncü ön eleme turunda güçlü rakibi Molde'yi turnuvanın dışına itmeyi başarmıştı. Şimdi ise gözler Roma ile oynanacak mücadeleye çevrildi. Karşılaşma öncesi futbolseverler, Trabzonspor Roma maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak, şifresiz mi? UEFA Konferans Ligi Trabzonspor Roma maçı saat kaçta sorularına yanıt arıyor. İşte Trabzonspor Roma maçı canlı yayın kanalı