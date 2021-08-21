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Giriş Tarihi: 21.8.2021 21:43 Son Güncelleme: 21.8.2021 21:46

3 puanlı iki takım karşı karşıya! Alanyaspor'un rakibi Altay

3 puanlı iki takım karşı karşıya! Alanyaspor’un rakibi Altay

Süper Lig'in 2. haftasında 3 puanlı iki takım karşı karşıya geliyor. Başakşehir'i deplasmanda 1-0 yenen Alanyaspor, Kayserispor karşısında 3-0 galip gelen Altay'ı konuk ediyor. Alanya'daki zorlu maçı Mete Kalkavan yönetiyor. Saat 21.45'te başlayan müsabanın canlı anlatımını Sabah.com.tr'den takip edebilirsiniz...

Süper Lig'in ilk haftasını 3 puanla kapatan iki takım Alanya'da karşılaşıyor. Deplasmanda İstanbul temsilcisi Başakşehir'i 1-0 yenen Alanyaspor, sahasında Altay'ı ağırlıyor. İzmir ekibi, ligin ilk haftasında evinde Kayserispor'u 3-0 yendi.

Bahçeşehir Okulları Stadyumu'ndaki mücadelede iki takım da kazanarak 2'de 2 yapmak istiyor. Saat 21.45'te başlayan müsabakada Mete Kalkavan düdük çalıyor. Altay'da sol ayak bileğinden sakatlığı bulunan yeni transfer stoper Eric Björkander sahadaki yerini alamıyor.

Alanyaspor'un genç teknik adamı Çağdaş Atan, futbola Altay altyapısında başlamıştı. Atan, İzmir temsilcisinin Süper Lig'de mücadele ettiği 2002-2003 sezonunda siyah-beyazlı ekibin kadrosunda yer alıyordu.

İLK 11'LER...

Alanyaspor: Serkan, Borja, Milinovic, Mevlja, Fatih, Umut, Ahmed, Efkan, Candeias, Efecan, Diedhiou.

Altay: Lis, Naderi, İbrahim, Murat, Cebrail, Thiam, Poko, Pinares, Kappel, Rodriguez, Bamba.

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ALANYASPOR 0-0 ALTAY

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3 puanlı iki takım karşı karşıya! Alanyaspor'un rakibi Altay
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