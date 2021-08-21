3 puanlı iki takım karşı karşıya! Alanyaspor’un rakibi Altay

Süper Lig'in ilk haftasını 3 puanla kapatan iki takım Alanya'da karşılaşıyor. Deplasmanda İstanbul temsilcisi Başakşehir'i 1-0 yenen Alanyaspor, sahasında Altay'ı ağırlıyor. İzmir ekibi, ligin ilk haftasında evinde Kayserispor'u 3-0 yendi.
Bahçeşehir Okulları Stadyumu'ndaki mücadelede iki takım da kazanarak 2'de 2 yapmak istiyor. Saat 21.45'te başlayan müsabakada Mete Kalkavan düdük çalıyor. Altay'da sol ayak bileğinden sakatlığı bulunan yeni transfer stoper Eric Björkander sahadaki yerini alamıyor.
Alanyaspor'un genç teknik adamı Çağdaş Atan, futbola Altay altyapısında başlamıştı. Atan, İzmir temsilcisinin Süper Lig'de mücadele ettiği 2002-2003 sezonunda siyah-beyazlı ekibin kadrosunda yer alıyordu.
İLK 11'LER...
Alanyaspor: Serkan, Borja, Milinovic, Mevlja, Fatih, Umut, Ahmed, Efkan, Candeias, Efecan, Diedhiou.
Altay: Lis, Naderi, İbrahim, Murat, Cebrail, Thiam, Poko, Pinares, Kappel, Rodriguez, Bamba.
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ALANYASPOR 0-0 ALTAY