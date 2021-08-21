Çaykur Rizespor Fatih Karagümrük’ü ağırlıyor!

Süper Lig'de heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Yeni sezonun ilk maçında son şampiyon Beşiktaş karşısında 3-0 kaybeden Rizespor, sahasında Fatih Karagümrük'ü ağırlıyor. Karadeniz ekibinin ligde puanı bulunmazken, Karagümrük ise Gaziantep FK'yı 3-2 yendi ve 3 puanda.
Bülent Uygun yönetimindeki Çaykur Rizespor ile Farioli'nin çalıştırdığı Fatih Karagümrük arasındaki müsabaka saat 19.15'te başladı.
Karşılaşmayı Volkan Bayarslan yönetiyor Çaykur Didi Stadyumu'ndaki maçın canlı anlatımını Sabah.com.tr'den takip edebilirsiniz...
İLK 11'LER...
Çaykur Rizespor: Gökhan, Baiano, Holmen, Cemali Sertel, Gökhan Gönül, Yasin, Djokovic, Dabo, Ronaldo Mendes, Alper Potuk, Sabo.
Fatih Karagümrük: Viviano, Balkovec, Benatia, Zukanovic, Hedenstad, Efe Tatlı, Biglia, Erhun, Kerim Frei, Ahmed Musa, Pesic.
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ÇAYKUR RİZESPOR 0-0 FATİH KARAGÜMRÜK