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Giriş Tarihi: 21.8.2021 21:56 Son Güncelleme: 21.8.2021 21:57

Eyüpspor Ankara'da kazandı 2'de 2 yaptı!

AA
Eyüpspor Ankara’da kazandı 2’de 2 yaptı!

TFF 1. Lig’in 2. haftasında Eyüpspor sahasında Ankara Keçiörengücü ile karşılaştı. Müsabaka Eyüpspor’un 2-1’lik üstünlüğüyle sona erdi.

TFF 1. Lig'in ikinci hafta maçında Eyüpspor, sahasında Ankara Keçiörengücü'nü 2-1 yendi. Bu sonucun ardından Eyüpspor puanını 6 yaparken, Ankara Keçiörengücü 1 puanda kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

13. dakikada sol taraftan ceza sahası içine açılan ortada Yalçın'ın kafa vuruşu kaleci Eray'dan oyun alanı içine döndü. Dönen topla buluşan Taşkın'ın vuruşunda top ağlara gitti. 1-0



24. dakikada sol taraftan Bülent'in sol taraftan ceza sahası içine açtığı ortada Ankara Keçiörengücü savunmasında Mehmet Dingil'in ters vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-0

31. dakikada Burak'ın sağ taraftan kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde Eze'nin kafa vuruşunda top ağlarla buluştu. 2-1

53. dakikada sol tarafta topu alan Vusal'ın ceza sahası içine girerek yaptığı vuruşta top direkten oyun alanı içine döndü.

67. dakikada sol taraftan ceza sahası içine giren Vusal'ın yaptığı vuruşu kaleci Emrullah kornere çeldi.

Eyüpspor: 2 - Ankara Keçiörengücü: 1

Stat: Eyüp

Hakemler: Davut Dakul Çelik, Baran Eraslan, Güner Mumcu Taştan

Eyüpspor: Emrullah Şalk, Uğur Akdemir, Bülent Uzun, Mezague, Yalçın Kılınç, Taşkın İlter (Dk. 70 Mikail Okyar), Timur Temeltaş (Dk. 86 Enes Keskin), Kozulj (Dk. 57 Bekir Yılmaz), Cenk Ahmet Alkılıç, Umut Bulut (Dk. 87 Stancu), Serdar Cansu (Dk. 70 Mete Kaan Demir)

Ankara Keçiörengücü: Eray İşcan, Ogün Bayrak, Mehmet Dingil, Fatih Solmaz, Talha Yünkuş, Uğur Utlu (Dk. 70 Diallo), Burak Aydın (Dk. 81 Erdem Onur Beytaş), Pululu, Djibrila (Dk. 46 Hamza Gür), Vusal Iskandarlı, Eze

Goller: Dk. 13 Taşkın İlter, Dk. 25 Mehmet Dingil (kendi kalesine) (Eyüpspor), Dk. 31 Eze (Ankara Keçiörengücü)

Sarı kartlar: Dk. 40 Kozulj (Eyüpspor), Dk. 56 Pululu, Dk. 77 Vusal Iskandarlı (Ankara Keçiörengücü)

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Eyüpspor Ankara'da kazandı 2'de 2 yaptı!
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