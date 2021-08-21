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Giriş Tarihi: 21.8.2021 22:27 Son Güncelleme: 21.8.2021 22:29

Fenerbahçe'den Sörloth açıklaması! "Dikkate almayın..."

AA
Fenerbahçe’den Sörloth açıklaması! Dikkate almayın...

Fenerbahçe, Alexander Sörloth'un transferi hakkında çıkan iddiaları yalandı. Sarı-lacivertliler, Norveçli golcüyle anlaşmaya varıldığına yönelik haberin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

Fenerbahçe Kulübü, Almanya'nın Leipzig ekibinde forma giyen Norveçli futbolcu Alexander Sörloth'un transferi konusunda anlaşmaya varıldığına yönelik haberin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

Sarı-lacivertli kulübün sosyal medya hesabından yayımlanan açıklamada, "Bu akşam saatlerinde gündeme düşen 'Fenerbahçe, Sörloth'u 15 milyon avroluk zorunlu satın alma maddesiyle kiralamak için Leipzig'le anlaştı. Her an imza atılabileceği öğrenildi.' haberi doğru değildir. Taraftarımızdan ricamız bu haberi dikkate almamalarıdır." denildi.

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Fenerbahçe'den Sörloth açıklaması! "Dikkate almayın..."
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