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Giriş Tarihi: 21.8.2021 19:12 Son Güncelleme: 21.8.2021 19:41

Kasımpaşa'nın konuğu Giresunspor! İlk 3 puan için...

Kasımpaşa’nın konuğu Giresunspor! İlk 3 puan için...

Süper Lig'in 2. haftasında Kasımpaşa ile Giresunspor kozlarını paylaşıyor. Ligin ilk haftasında Hatayspor ile berabere kalan Kasımpaşa ile evinde Galatasaray'a yenilen Giresunspor'un mücadelesi saat 19.15'te başladı. Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'ndaki müsabakada Ali Palabıyık düdük çalıyor. Karşılaşmanın canlı anlatımını Sabah.com.tr'den takip edebilirsiniz...

Süper Lig'de heyecan 2. hafta maçlarıyla devam ediyor. İlk hafta Hatayspor ile 1-1 berabere kalan Kasımpaşa, sahasında Galatasaray'a 2-0 yenilen Giresunspor'u ağırlıyor. İki takım da 3 puanla tanışmanın planlarını yapıyor.

Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'ndaki mücadele saat 19.15'te başladı ve karşılaşmayı deneyimli hakem Ali Palabıyık yönetiyor. Müsabakanın canlı anlatımını Sabah.com.tr'den yapabilirsiniz...

Şenol Can'la yollarını ayıran Kasımpaşa, Cihat Arslan yönetiminde ilk maçına çıktı. Giresunspor'da Galatasaray maçında kırmızı kart gören Hüsamettin Tut bu mücadelede forma giyemiyor.



İLK 11'LER...

Kasımpaşa: Harun, Hadergjonaj, Bruma, Tarkan, Mortadha, Eysseric, Sadiku, Hajradinovic, Varga, Yusuf Erdoğan, Jorgensen.

Giresunspor: Okan Kocuk, Zeki Yavru, Douglas, Alexis, Emre Taşdemir, Pelupessy, Traore, Flavio, Sergio, Balde, Diabate.

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KASIMPAŞA 1-0 GİRESUNSPOR

15' Jorgensen

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Kasımpaşa'nın konuğu Giresunspor! İlk 3 puan için...
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