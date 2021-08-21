Kasımpaşa’nın konuğu Giresunspor! İlk 3 puan için...

Süper Lig'de heyecan 2. hafta maçlarıyla devam ediyor. İlk hafta Hatayspor ile 1-1 berabere kalan Kasımpaşa, sahasında Galatasaray'a 2-0 yenilen Giresunspor'u ağırlıyor. İki takım da 3 puanla tanışmanın planlarını yapıyor.
Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'ndaki mücadele saat 19.15'te başladı ve karşılaşmayı deneyimli hakem Ali Palabıyık yönetiyor. Müsabakanın canlı anlatımını Sabah.com.tr'den yapabilirsiniz...
Şenol Can'la yollarını ayıran Kasımpaşa, Cihat Arslan yönetiminde ilk maçına çıktı. Giresunspor'da Galatasaray maçında kırmızı kart gören Hüsamettin Tut bu mücadelede forma giyemiyor.
İLK 11'LER...
Kasımpaşa: Harun, Hadergjonaj, Bruma, Tarkan, Mortadha, Eysseric, Sadiku, Hajradinovic, Varga, Yusuf Erdoğan, Jorgensen.
Giresunspor: Okan Kocuk, Zeki Yavru, Douglas, Alexis, Emre Taşdemir, Pelupessy, Traore, Flavio, Sergio, Balde, Diabate.
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KASIMPAŞA 1-0 GİRESUNSPOR
15' Jorgensen