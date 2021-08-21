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Giriş Tarihi: 21.8.2021 20:45 Son Güncelleme: 21.8.2021 21:47

Son dakika: Beşiktaş 2’de 2 için Gaziantep FK deplasmanında! İlk 11’ler belli oldu…

Son dakika: Beşiktaş 2’de 2 için Gaziantep FK deplasmanında! İlk 11’ler belli oldu…

Son dakika haberi… Süper Lig’in son şampiyonu Beşiktaş, yeni sezona Çaykur Rizespor karşısında aldığı 3-0’lık galibiyetle başlamıştı. Transfer döneminde kadrosuna kattığı güçlü isimlerle bu sezonu da şampiyon tamamlamayı amaçlayan siyah-beyazlılar, ligin ikinci haftasında Erol Bulut’un çalıştırdığı Gaziantep FK kulübünün konuğu oluyor. Gaziantep FK – Beşiktaş maçında ilk düdük çaldı.

Son dakika… Süper Lig'de yeni sezona Çaykur Rizespor karşısında alınan 3-0'lık galibiyetle giren son şampiyon Beşiktaş, 2021-2022 sezonunun ikinci haftasında Gaziantep FK ile karşı karşıya geliyor.

Gaziantep Kalyon Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı hakem Ümit Öztürk yönetiyor. Erol Bulut'un çalıştırdığı Gaziantep ekibi, sezonun ilk haftasında Karagümrük'e deplasmanda 3-2 kaybetmişti.

Deneyimli teknik adam Erol Bulut, şu ana kadar çalıştırdığı takımlarda Beşiktaş'a karşı galibiyet alamadı.

CANLI | GAZİANTEP FK 0-0 BEŞİKTAŞ

İLK 11'LER BELLİ OLDU

Gaziantep FK: Günay, Djilobodji, Ertuğrul, Kitsiou, Tosca, Mendyl, Recep Niyaz, Jefferson, Merkel, Figueiredo, Dicko

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Welinton, Vida, N'Sakala, Josef, Atiba, Salih, Ghezzal, N'Koudou, Kenan.

Beşiktaş'ın yeni transferleri Alex Teixeira ve Michy Batshuayi yedek kulübesinde yer alıyor.

DEPLASMANDAKİ İKİ MAÇTA MAĞLUP OLDU

Beşiktaş, Süper Lig'de üçüncü sezonunu geçiren Gaziantep'e deplasmandaki iki maçta da mağlup oldu.

2019-2020'de ligde mücadele etmeye başlayan Gaziantep, ilk sezonunda Beşiktaş'ı 3-2 yendi. Beşiktaş, geçen sezonki deplasman karşılaşmasında ise rakibine 3-1 mağlup oldu.

Beşiktaş, evindeki karşılaşmalarda Gaziantep'i 2019-2020'de 3-0 yenerken, geçen sezon ise rakibine 2-1 üstünlük kurdu.

GAZİANTEP 3 PUANA ODAKLANDI

Gaziantep'in takım kaptanı Günay Güvenç, kulüp tesislerinde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, geçen hafta VavaCars Fatih Karagümrük maçındaki hataları analiz ettiklerini söyledi.

Beşiktaş maçında daha az hatayla oynamak istediklerini belirten 30 yaşındaki file bekçisi, şunları kaydetti:

"Beşiktaş benim çok güzel zamanlar geçirdiğim bir yer. Bunu her zaman söylüyorum. Benim için özel bir maç olacak. Çünkü Beşiktaş'ta 3 sene güzel zamanlar geçirdik, şampiyon olduk. Ama bu artık geride kaldı. Beşiktaş karşısında 3 puana ihtiyacımız var. Biz takım olarak 3 puanı almaya çalışacağız, rakibimiz kim olursa olsun."

Günay Güvenç, takıma yeni dahil olan transferlerle ilgili soru üzerine, "Kulübün bu yönde iyi işler yaptığını düşünüyorum. Bize katkı sağlayacak oyuncular geliyor. Biz kim geliyor, kim gidiyor diye bakmıyoruz. Bize katkı sağlamasını istiyoruz. Çünkü futbol bireysel değil, takım oyunu." diye konuştu.

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Son dakika: Beşiktaş 2’de 2 için Gaziantep FK deplasmanında! İlk 11’ler belli oldu…
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