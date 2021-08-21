Son dakika: Burak Yılmaz yine attı Fransız taraftarlar çılgına döndü! "Her takımda olması gereken birisi..."

Son dakika... Fransa Ligue 1'de yeni sezona formda giren Burak Yılmaz, Lille formasıyla bir gol daha kaydetti. Geçtiğimiz sezon transfer olduğu Lille'de performansıyla Avrupa kulüplerinin dikkatini çekmeyi başaran milli oyuncumuz, transfer sezonunda da en çok konuşulan isimlerden birisi olmuştu.
Lille Teknik Direktörü Jocelyn Gourvennec, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Burak Yılmaz'ın bu sezon takımda kalacağını açıklamıştı. Milli oyuncumuzun Fransız ekibindeki sözleşmesi 2022 yazında sona eriyor.
2020-2021 sezonunda Lille'in Fransa Ligue 1 şampiyonu olmasında büyük katkısı bulunan Burak Yılmaz, Fransa Süper Kupası'nı da koleksiyonuna ekledi.
Süper Kupa maçında alınan PSG galibiyetinin ardından sezona da etkili başlayan Burak, Lille'de öne çıkan isimlerden birisi oldu. Sezonun ilk maçında attığı son dakika golüyle takımına beraberliği getiren Burak, zorlu Saint-Etienne deplasmanında da sahne aldı.
Ligue 1'in 3. haftasında henüz galibiyeti bulunmayan Lille, Saint-Etienne deplasmanına çıktı. Karşılaşmanın ilk yarısının son dakikalarına yakın sahneye çıkan Burak, nefis bir golle takımını 1-0 öne geçirdi.
Ceza sahası çizgisi üzerinde topla buluşan 36 yaşındaki golcü, sol ayağıyla düzgün bir ayak içi vuruşla Saint-Etienne kalecisini mağlup etti.
FRANSIZ TARAFTARLAR ÇILGINA DÖNDÜ!
Burak Yılmaz'ın golünden sonra sosyal medyada Fransız taraftarlar, milli oyuncu için bir çok coşkulu paylaşımda bulundu.
Bir Lille taraftarı, Burak Yılmaz için "Her takımda olması gereken bir oyuncu" yorumunda bulundu.
Bir başka taraftar ise "36 yaşındaki Burak'ın Ligue 1'de bunları yapabilmesi normal değil" şeklinde bir paylaşım yaptı.
İşte Burak Yılmaz hakkında yapılan bazı yorumlar...
"O rakip savunmacılar için adeta bir zehir gibi."
"Ligue 1'de 33 yaşın üzerinde birisinin Burak kadar etkili olduğunu görmemiştim."
"Neyse ki Lille için işler iyi gitmediğinde ortaya çıkıp estetik vuruşlar yapabilecek bir Burak Yılmaz var."
"Burak, kariyerinin sonunda büyük bir sıçrayış yapıyor."
Milli oyuncumuz, milli takımla birlikte kötü geçen EURO 2020'nin ardından Fransa'da yine takımını sırtlıyor. Burak Yılmaz, Lille formasıyla toplamda 20 gole ulaştı.