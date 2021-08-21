Son dakika: Burak Yılmaz yine attı Fransız taraftarlar çılgına döndü! "Her takımda olması gereken birisi..."

Son dakika... Fransa Ligue 1'de yeni sezona formda giren Burak Yılmaz, Lille formasıyla bir gol daha kaydetti. Geçtiğimiz sezon transfer olduğu Lille'de performansıyla Avrupa kulüplerinin dikkatini çekmeyi başaran milli oyuncumuz, transfer sezonunda da en çok konuşulan isimlerden birisi olmuştu.