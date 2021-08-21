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Giriş Tarihi: 21.8.2021 18:07 Son Güncelleme: 21.8.2021 18:28

Son dakika transfer haberi: Mostafa Mohamed o yıldızlarla takım arkadaşı olabilir! Burak Yılmaz ve Sörloth...

Son dakika transfer haberi: Mostafa Mohamed o yıldızlarla takım arkadaşı olabilir! Burak Yılmaz ve Sörloth...

Son dakika transfer haberi… Galatasaray’ın geçtiğimiz yıl Ocak ayında Mısır Ligi ekibi Zamalek’ten satın alma opsiyonlu kadrosuna kattığı Mostafa Mohamed, sarı-kırmızılı formayla geçirdiği ilk yarım devresinde beklentilerin üstüne çıkmış ve hem teknik heyetin hem de taraftarın sevgisini kazanmıştı. Ancak yeni sezona oldukça düşük bir performansla giren Mısırlı golcü için Avrupa basınında transfer iddiaları çıkmaya başladı. Fransız basınında yer alan haberlerde Mostafa Mohamed için iki Fransız devinin devrede olduğu yazıldı. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika haberi… Süper Lig'de yeni sezona en erken giren takımlardan birisi olan Galatasaray, önce Şampiyonlar Ligi ön eleme maçlarından PSV ile karşılaşmış ve Hollanda ekibine her iki maçta da mağlup olarak yoluna Avrupa Ligi'nde devam etmişti.

UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında St. Johnstone ile eşleşen Galatasaray, rakibini elemeyi başarmış ve play-off turu için Danimarka ekibi Randers ile eşlemişti.

Turun ilk maçını Danimarka'da oynayan sarı-kırmızılılar, 1-1 berabere kalarak İstanbul'a geri döndü. Bu sırada Süper Lig'de sezonu açan Galatasaray, Giresunspor'u 2-0 geçerek sezona 3 puanla başladı.

Geçtiğimiz sezonun devre arasında satın alma opsiyonuyla birlikte kiralanan Mostafa Mohamed, yeni sezona beklentilerin oldukça altında girdi.

Galatasaray'ın büyük umutlar beslediği Mısırlı golcü, devre arasında giymeye başladığı sarı-kırmızılı formayla büyük bir etki yaratmış ve hem taraftarı hem de teknik heyeti en çok heyecanlandıran oyunculardan birisi olmuştu.

Ancak yeni sezona, geçtiğimiz sezonun yanı sıra oldukça düşük bir form grafiğiyle giren Mostafa Mohamed, ilk 11'deki yerini de Mbaye Diagne'ye kaptırdı.

Teknik Direktör Fatih Terim'in neredeyse her basın toplantısında daha iyisi olmasını beklediğini belirttiği Mostafa Mohamed için flaş bir transfer iddiası Fransız basınından geldi.

LİLLE VE MARSİLYA DEVREYE GİRDİ!

Fransa'da yayın yapan France Football dergisinde çalışan muhabir Nabil Djellit, Galatasaray'ın Mısırlı golcüsü için teklif yapan iki Fransız takımını ortaya çıkardı.

Geçtiğimiz yıl Galatasaray'a gelmeden önce de Fransa ekiplerinin dikkatini çeken Mostafa Mohamed, Saint-Etienne'nin transfer listesinde bulunuyordu.

Bu sezon yeniden Fransız ekiplerinin dikkatini çeken golcü oyuncu, Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik'e takım arkadaşı olabilir.

Nabil Djellit, Olimpique Marsilya ve Lille'in Mostafa Mohamed için girişimde bulunduğunu ve genç oyuncuyu transfer etmek istediğini yazdı.

Türkiye'de performansı sayesinde yeniden Avrupa pazarında istenen isimlerden birisi olduğu yazılan Mostafa Mohamed, Lille'e transfer olması halinde Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik'le takım arkadaşı olacak.

Bir diğer Fransız ekibi Marsilya ise transfer döneminde golcü arayışları için ilk hedef olarak Alexander Sörloth'u belirlemişti.

Sörloth'un transferinde büyük bir aşama kaydeden Marsilya, Norveçli golcünün yanı sıra Mostafa Mohamed'i de kadrosuna katmayı düşünüyor.

Bu sezon henüz golü bulunmayan Mısırlı oyuncu, Galatasaray formasıyla çıktığı toplam 29 maçta, 9 gol ve 1 asist kaydetti.

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Son dakika transfer haberi: Mostafa Mohamed o yıldızlarla takım arkadaşı olabilir! Burak Yılmaz ve Sörloth...
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