Son dakika transfer haberi: Mostafa Mohamed o yıldızlarla takım arkadaşı olabilir! Burak Yılmaz ve Sörloth...

Son dakika haberi… Süper Lig'de yeni sezona en erken giren takımlardan birisi olan Galatasaray, önce Şampiyonlar Ligi ön eleme maçlarından PSV ile karşılaşmış ve Hollanda ekibine her iki maçta da mağlup olarak yoluna Avrupa Ligi'nde devam etmişti.