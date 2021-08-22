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Giriş Tarihi: 22.8.2021 12:42 Son Güncelleme: 22.8.2021 12:51

Son dakika: Emre Belözoğlu gerçeği ortaya çıktı! A Milli Takım, Lazio derken...

SABAH.COM.TR SPOR
Son dakika: Emre Belözoğlu gerçeği ortaya çıktı! A Milli Takım, Lazio derken...

Son dakika haberi... Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra A Milli Takım'da Şenol Güneş'in yardımcısı olacağı iddia edilen Emre Belözoğlu ile gerçek ortaya çıktı. Serie A ekibi Lazio ile de anı anılan 40 yaşındaki spor adamına yapılan teknik direktörlük teklifi resmen açıklandı. İşte son dakika haberinin detayları...

Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra A Milli Takım'da Şenol Güneş'in yardımcısı olacağı iddia edilen Emre Belözoğlu ile gerçek ortaya çıktı. Serie A ekibi Lazio ile de anı anılan 40 yaşındaki spor adamına yapılan teknik direktörlük teklifi resmen açıklandı. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika: Emre Belözoğlu gerçeği ortaya çıktı! A Milli Takım, Lazio derken...

Fenerbahçe'de geçen sezon Erol Bulut'un gönderilmesinin ardından son 10 haftada sportif direktör Emre Belözoğlu teknik direktör olarak görev yapmıştı.

Son dakika: Emre Belözoğlu gerçeği ortaya çıktı! A Milli Takım, Lazio derken...

10 maçta 7 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet alan Emre Belözoğlu yönetimindeki Fenerbahçe, ligin bitimine 2 hafta kala Sivasspor'a yenilerek şampiyonluğu Beşiktaş'a kaybetmişti.

Son dakika: Emre Belözoğlu gerçeği ortaya çıktı! A Milli Takım, Lazio derken...

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç daha sonra düzenlediği basın toplantısında "Yabancı hoca ile göreve devam etme kararı aldık" diyerek Emre Belözoğlu ile yolların ayrıldığını açıklamıştı.

Son dakika: Emre Belözoğlu gerçeği ortaya çıktı! A Milli Takım, Lazio derken...

ŞENOL GÜNEŞ'İN YARDIMCISI OLACAĞI İDDİA EDİLMİŞTİ

40 yaşındaki futbol adamının Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra A Milli Takım'da Şenol Güneş'in yardımcısı olacağı iddia edilmişti.

Son dakika: Emre Belözoğlu gerçeği ortaya çıktı! A Milli Takım, Lazio derken...

Emre Belözoğlu daha sonra yaptığı açıklamada "Desteğiniz ve ilginiz için çok teşekkür ederim. Beni ve ailemi gururlandırdınız.

Son dakika: Emre Belözoğlu gerçeği ortaya çıktı! A Milli Takım, Lazio derken...

Şenol Hocamızla görüşmelerimiz devam ediyor. Önümüzdeki günlerde süreç netlik kazanacaktır. Gelişmeleri paylaşacağız" ifadelerini kullanmıştı.

Son dakika: Emre Belözoğlu gerçeği ortaya çıktı! A Milli Takım, Lazio derken...

'KARİYERİ İÇİN AVRUPA'YA AÇILACAK'

Ancak görüşmelerden sonuç çıkmayınca bu kez Belözoğlu'nun kariyeri için Avrupa'ya açılacağı ve rotasını İtalya'ya kırdığı ifade edilmişti.

Son dakika: Emre Belözoğlu gerçeği ortaya çıktı! A Milli Takım, Lazio derken...

Genç futbol adamının Lazio'da teknik direktör Maurizio Sarri'nin ekibine katılacağı ve antrenman tekniklerini, taktik çalışmalarını yakından izleyip kendini geliştireceği belirtilmişti.

Son dakika: Emre Belözoğlu gerçeği ortaya çıktı! A Milli Takım, Lazio derken...

Inter, Newcastle ve Atletico Madrid gibi kulüplerde forma giyen Emre Belözoğlu'nun benzer çalışmaları Avrupa'nın başka takımlarının idmanlarına katılarak da sürdüreceği söylenmişti.

Son dakika: Emre Belözoğlu gerçeği ortaya çıktı! A Milli Takım, Lazio derken...

EMRE BELÖZOĞLU, BURSASPOR'U REDDETTİ

Ancak geçtiğimiz gün Emre Belözoğlu'na Türkiye'den sürpriz bir takımın talip olduğu ortaya çıktı.

Son dakika: Emre Belözoğlu gerçeği ortaya çıktı! A Milli Takım, Lazio derken...

TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor'un ikinci başkanı Emin Adanur yaptığı açıklamada Emre Belözoğlu ile görüştüklerini ancak olumlu yanıt alamadıklarını açıkladı.

Son dakika: Emre Belözoğlu gerçeği ortaya çıktı! A Milli Takım, Lazio derken...

Ligin ilk haftasında sahasında Adanaspor'la 1-1 berabere kalan Bursaspor'da maçın ardından Teknik Direktör Mustafa Er ile yollar ayrılmıştı.

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Son dakika: Emre Belözoğlu gerçeği ortaya çıktı! A Milli Takım, Lazio derken...
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