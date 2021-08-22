Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra A Milli Takım'da Şenol Güneş'in yardımcısı olacağı iddia edilen Emre Belözoğlu ile gerçek ortaya çıktı. Serie A ekibi Lazio ile de anı anılan 40 yaşındaki spor adamına yapılan teknik direktörlük teklifi resmen açıklandı. İşte son dakika haberinin detayları...
Fenerbahçe'de geçen sezon Erol Bulut'un gönderilmesinin ardından son 10 haftada sportif direktör Emre Belözoğlu teknik direktör olarak görev yapmıştı.
10 maçta 7 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet alan Emre Belözoğlu yönetimindeki Fenerbahçe, ligin bitimine 2 hafta kala Sivasspor'a yenilerek şampiyonluğu Beşiktaş'a kaybetmişti.
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç daha sonra düzenlediği basın toplantısında "Yabancı hoca ile göreve devam etme kararı aldık" diyerek Emre Belözoğlu ile yolların ayrıldığını açıklamıştı.
ŞENOL GÜNEŞ'İN YARDIMCISI OLACAĞI İDDİA EDİLMİŞTİ
40 yaşındaki futbol adamının Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra A Milli Takım'da Şenol Güneş'in yardımcısı olacağı iddia edilmişti.
Emre Belözoğlu daha sonra yaptığı açıklamada "Desteğiniz ve ilginiz için çok teşekkür ederim. Beni ve ailemi gururlandırdınız.
Şenol Hocamızla görüşmelerimiz devam ediyor. Önümüzdeki günlerde süreç netlik kazanacaktır. Gelişmeleri paylaşacağız" ifadelerini kullanmıştı.
'KARİYERİ İÇİN AVRUPA'YA AÇILACAK'
Ancak görüşmelerden sonuç çıkmayınca bu kez Belözoğlu'nun kariyeri için Avrupa'ya açılacağı ve rotasını İtalya'ya kırdığı ifade edilmişti.
Genç futbol adamının Lazio'da teknik direktör Maurizio Sarri'nin ekibine katılacağı ve antrenman tekniklerini, taktik çalışmalarını yakından izleyip kendini geliştireceği belirtilmişti.
Inter, Newcastle ve Atletico Madrid gibi kulüplerde forma giyen Emre Belözoğlu'nun benzer çalışmaları Avrupa'nın başka takımlarının idmanlarına katılarak da sürdüreceği söylenmişti.
EMRE BELÖZOĞLU, BURSASPOR'U REDDETTİ
Ancak geçtiğimiz gün Emre Belözoğlu'na Türkiye'den sürpriz bir takımın talip olduğu ortaya çıktı.
TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor'un ikinci başkanı Emin Adanur yaptığı açıklamada Emre Belözoğlu ile görüştüklerini ancak olumlu yanıt alamadıklarını açıkladı.
Ligin ilk haftasında sahasında Adanaspor'la 1-1 berabere kalan Bursaspor'da maçın ardından Teknik Direktör Mustafa Er ile yollar ayrılmıştı.