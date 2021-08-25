Süper Lig'de transfer dönemi ne zaman bitecek sorusu futbolseverlerin gündeminde yer alıyor. Bilindiği üzere, Süper Lig'de ilk iki hafta geride bırakıldı. Takımlar, takviye yapmaya hala devam ederken, yaz transfer dönemi ne zaman bitiyor konusuna yönelik araştırmalar artış gösterdi. TFF'den konuya ilişkin açıklama geldi. Peki, Süper Lig'de transfer dönemi ne zaman, hangi gün bitiyor? Transfer döneminin bitmesine kaç gün kaldı?