Süper Lig'de transfer dönemi ne zaman bitecek sorusu futbolseverlerin gündeminde yer alıyor. Bilindiği üzere, Süper Lig'de ilk iki hafta geride bırakıldı. Takımlar, takviye yapmaya hala devam ederken, yaz transfer dönemi ne zaman bitiyor konusuna yönelik araştırmalar artış gösterdi. TFF'den konuya ilişkin açıklama geldi. Peki, Süper Lig'de transfer dönemi ne zaman, hangi gün bitiyor? Transfer döneminin bitmesine kaç gün kaldı?
TRANSFER SEZONU NE ZAMAN BİTİYOR?
Birinci transfer ve tescil döneminin (yaz transfer dönemi) 10 Haziran'da başlayıp 1 Eylül'de sona ereceği açıklanmıştı. Ancak daha sonrasında, TFF yönetim kurulu yaz ve ara transfer dönemlerinin ilan edilen bitiş tarihinden 1 hafta sonra bitmesine karar verdi.
Böylelikle 1 Eylül'de biteceği duyurulan yaz transfer döneminin 17 Haziran'da başlayıp 8 Eylül 2021 tarihinde biteceği duyuruldu.
ARA TRANSFER DÖNEMİ NE ZAMAN?
Futbolda ikinci transfer ve tescil döneminin (ara transfer dönemi) ise 5 Ocak 2022'de başlayıp 1 Şubat 2022'de tamamlanacağı duyurulmuştu. TFF kararı sonrasında bu tarihler de 12 Ocak tarihinde başlayıp 8 Şubat 2022 tarihinde bitecek şekilde değiştirildi.