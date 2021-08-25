Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Süper Lig’de transfer dönemi ne zaman, hangi gün bitiyor? Transfer döneminin bitmesine kaç gün kaldı?
Giriş Tarihi: 25.8.2021 14:40

Süper Lig’de transfer dönemi ne zaman, hangi gün bitiyor? Transfer döneminin bitmesine kaç gün kaldı?

Süper Lig’de transfer dönemi ne zaman, hangi gün bitiyor? Transfer döneminin bitmesine kaç gün kaldı?

Süper Lig’de transfer dönemi hız kesmeden devam ederken, takımlar kadrolarını güçlendirmek için eksik bölgelerine takviye yapmayı sürdürüyor. Bu noktada futbolseverler, transfer dönemi ne zaman, hangi gün bitiyor ve transfer döneminin bitmesine kaç gün kaldı sorusuna yanıt arıyor. TFF tarafından yapılan açıklamada, 2021 yaz transfer sezonu bitiş tarihi hakkında bilgi verildi. Peki, transfer döneminin bitmesine kaç gün kaldı? İşte, Süper Lig transfer döneminin biteceği tarih

Süper Lig'de transfer dönemi ne zaman bitecek sorusu futbolseverlerin gündeminde yer alıyor. Bilindiği üzere, Süper Lig'de ilk iki hafta geride bırakıldı. Takımlar, takviye yapmaya hala devam ederken, yaz transfer dönemi ne zaman bitiyor konusuna yönelik araştırmalar artış gösterdi. TFF'den konuya ilişkin açıklama geldi. Peki, Süper Lig'de transfer dönemi ne zaman, hangi gün bitiyor? Transfer döneminin bitmesine kaç gün kaldı?

TRANSFER SEZONU NE ZAMAN BİTİYOR?

Birinci transfer ve tescil döneminin (yaz transfer dönemi) 10 Haziran'da başlayıp 1 Eylül'de sona ereceği açıklanmıştı. Ancak daha sonrasında, TFF yönetim kurulu yaz ve ara transfer dönemlerinin ilan edilen bitiş tarihinden 1 hafta sonra bitmesine karar verdi.

Böylelikle 1 Eylül'de biteceği duyurulan yaz transfer döneminin 17 Haziran'da başlayıp 8 Eylül 2021 tarihinde biteceği duyuruldu.

ARA TRANSFER DÖNEMİ NE ZAMAN?

Futbolda ikinci transfer ve tescil döneminin (ara transfer dönemi) ise 5 Ocak 2022'de başlayıp 1 Şubat 2022'de tamamlanacağı duyurulmuştu. TFF kararı sonrasında bu tarihler de 12 Ocak tarihinde başlayıp 8 Şubat 2022 tarihinde bitecek şekilde değiştirildi.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika haberi: Yılın takası gerçekleşiyor! Ronaldo'nun yeni adresi belli oldu
Son dakika haberleri: Memur ve emekli maaş zammı sonrası aile yardımı 429 lirayı geçti
Son dakika: Galatasaray’ın Morutan’dan sonraki hedefleri ortaya çıktı! Feghouli ve Falcao derken o da gidiyor…
Son dakika: Sergen Yalçın'a sert sözler! "O zaman niye alıyorsun, alma"
Emekli aylığı ve emeklilik tazminatında önemli artış olacak! 3600 ek gösterge için resmi açıklama geldi
Son dakika... Memur ve emekli maaşlarında kritik detay! Sözleşme ikramiyesi...
Son dakika haberler | Alpay Kalyon'u öldüren katilin ifadesine SABAH ulaştı: Dayanamayıp bıçak aldım...
Deniz Akkaya'ya bir darbe de Aziz Yıldırım'dan!
Dün akşam MasterChef’te eleme adayı kim oldu? 24 Ağustos 2021 MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı?
Son dakika haberleri | Okullarda yüz yüze eğitim hazırlığı: Artık bahçede yapılacak...
ARKADAŞINA GÖNDER
Süper Lig’de transfer dönemi ne zaman, hangi gün bitiyor? Transfer döneminin bitmesine kaç gün kaldı?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA