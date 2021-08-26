Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Fenerbahçe Helsinki maçı canlı izle şifresiz! UEFA HJK Helsinki – Fenerbahçe maçı canlı izleme ekranı
Giriş Tarihi: 26.8.2021 18:04 Son Güncelleme: 26.8.2021 18:04

Fenerbahçe Helsinki maçı canlı izle şifresiz! UEFA HJK Helsinki – Fenerbahçe maçı canlı izleme ekranı

Fenerbahçe Helsinki maçı canlı izle şifresiz! UEFA HJK Helsinki – Fenerbahçe maçı canlı izleme ekranı

Fenerbahçe Helsinki maçı canlı izle! İlk maçında 1-0 galibiyet kazanan Fenerbahçe bu akşam deplasmanda HJK Helsinki ile karşı karşıya gelecek. UEFA’da Türkiye’yi temsil eden sarı lacivertliler, saat 19:00’da Finlandiya’da mücadele edecek. Maçı yakından takip edenler, HJK Helsinki – Fenerbahçe maçı canlı izleme ekranı hakkında araştırma yapıyor. FB maçı şifresiz ve canlı yayın linki haberimizde!

Fenerbahçe bu akşam çıkacağı rövanş maçı öncesi futbolseverlerin gündemine yerleşti. Heyecanın dorukta olduğu karşılaşmayı canlı ve kesintisiz izlemek isteyenler, HJK Helsinki – FB maçı canlı izleme ekranını takip ediyor. İlk karşılaşmada HJK Helsinki'yi 1-0 mağlup eden Fenerbahçe, Finlandiya'da UEFA Avrupa Ligi için mücadele edecek. Şifresiz ve kesintisiz olarak yayınlanacak olan HJK Helsinki – Fenerbahçe maçı canlı izleme ekranı haberimizde!

FENERBAHÇE MUHTEMEL 11'İ

Fenerbahçe: Altay, Tisserand, Szalai, Serdar, Ferdi, Gustavo, Zajc, Nazım Sangare, Osayi-Samuel, Mesut Özil, Valencia

FENERBAHÇE HELSİNKİ RÖVANŞ MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

HJK Helsinki - Fenerbahçe rövanş maçı, 26 Ağustos tarihinde Finlandiya'da oynanacak. Mücadele, saat 19.00'da başlayacak ve TV8'de canlı yayınlanacak. Maçı ise hakem Ivan Kruzliak yönetecek.

HELSİNKİ FENERBAHÇE CANLI İZLE

Sarı-lacivertli ekip, rakibini elemesi durumunda UEFA Avrupa Ligi'nde gruplara adını yazdıracak.

Aşağıda yer alan link ile mücadeleyi canlı olarak izleyebilirsiniz.

https://www.tv8.com.tr/canli-yayin

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Fenerbahçe Helsinki maçı canlı izle şifresiz! UEFA HJK Helsinki – Fenerbahçe maçı canlı izleme ekranı
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