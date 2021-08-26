Fenerbahçe bu akşam çıkacağı rövanş maçı öncesi futbolseverlerin gündemine yerleşti. Heyecanın dorukta olduğu karşılaşmayı canlı ve kesintisiz izlemek isteyenler, HJK Helsinki – FB maçı canlı izleme ekranını takip ediyor. İlk karşılaşmada HJK Helsinki'yi 1-0 mağlup eden Fenerbahçe, Finlandiya'da UEFA Avrupa Ligi için mücadele edecek. Şifresiz ve kesintisiz olarak yayınlanacak olan HJK Helsinki – Fenerbahçe maçı canlı izleme ekranı haberimizde!
FENERBAHÇE MUHTEMEL 11'İ
Fenerbahçe: Altay, Tisserand, Szalai, Serdar, Ferdi, Gustavo, Zajc, Nazım Sangare, Osayi-Samuel, Mesut Özil, Valencia
FENERBAHÇE HELSİNKİ RÖVANŞ MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
HJK Helsinki - Fenerbahçe rövanş maçı, 26 Ağustos tarihinde Finlandiya'da oynanacak. Mücadele, saat 19.00'da başlayacak ve TV8'de canlı yayınlanacak. Maçı ise hakem Ivan Kruzliak yönetecek.
HELSİNKİ FENERBAHÇE CANLI İZLE
Sarı-lacivertli ekip, rakibini elemesi durumunda UEFA Avrupa Ligi'nde gruplara adını yazdıracak.
Aşağıda yer alan link ile mücadeleyi canlı olarak izleyebilirsiniz.
https://www.tv8.com.tr/canli-yayin