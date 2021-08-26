Fenerbahçe bu akşam çıkacağı rövanş maçı öncesi futbolseverlerin gündemine yerleşti. Heyecanın dorukta olduğu karşılaşmayı canlı ve kesintisiz izlemek isteyenler, HJK Helsinki – FB maçı canlı izleme ekranını takip ediyor. İlk karşılaşmada HJK Helsinki'yi 1-0 mağlup eden Fenerbahçe, Finlandiya'da UEFA Avrupa Ligi için mücadele edecek. Şifresiz ve kesintisiz olarak yayınlanacak olan HJK Helsinki – Fenerbahçe maçı canlı izleme ekranı haberimizde!

FENERBAHÇE MUHTEMEL 11'İ

Fenerbahçe: Altay, Tisserand, Szalai, Serdar, Ferdi, Gustavo, Zajc, Nazım Sangare, Osayi-Samuel, Mesut Özil, Valencia