Galatasaray Randers maçı canlı izle! Kesintisiz UEFA Randers Galatasaray maçı canlı yayın izle

Galatasaray, Danimarka takımı Randers ile UEFA Avrupa Ligi kapsamında Play-Off turu rövanş maçına çıkıyor. Sarı kırmızılıların 1-1'lik beraberliği bozmak üzere ter dökeceği rövanş maçı öncesi, kesintisiz UEFA Randers Galatarasay maçı canlı yayın izle ekranı araştırılıyor. İşte maçın anlık olarak yayınlanacağı kanal: Galatasaray Randers maçı canlı izle!
MUHTEMEL 11'LER
GALATASARAY: Muslera, Boey, Alpaslan, Luyindama, Van Aanholt, Taylan, Berkan, Feghouli, Emre Kılınç, Kerem, Diagne
RANDERS: Carlgren, Kallesoe, Piesinger, Marxen, Kopplin, Klysner, Johnsen, Lauenborg, Tibbling, Hammershoj, Egho
GALATASARAY RÖVANŞ MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Galatasaray ile Randers arasındaki ikinci maç, 26 Ağustos Perşembe (bu akşam) oynanacak. Mücadele saat 21.00'de başlayacak ve Spor Smart ekranlarından canlı yayınlanacak.
RANDERS GALATASARAY MAÇI CANLI İZLE!
Sarı-kırmızılı ekip, rakibini elemesi durumunda UEFA Avrupa Ligi'nde gruplara adını yazdıracak.
Aşağıda yer alan link ile mücadeleyi canlı olarak izleyebilirsiniz.
https://www.dsmartgo.com.tr/tv-izle/spor-smart/11909