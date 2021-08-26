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Giriş Tarihi: 26.8.2021 18:02

Galatasaray Randers maçı canlı izle! Kesintisiz UEFA Randers Galatasaray maçı canlı yayın izle

Galatasaray Randers maçı canlı izle! Kesintisiz UEFA Randers Galatasaray maçı canlı yayın izle

Galatasaray Randers maçı canlı izle! Galatasaray UEFA Avrupa Ligi grup bileti için bu akşam rövanş maçına çıkıyor. Randers ile ilk maçında 1-1 berabere kalan sarı kırmızılılar, bu akşam saat 21:00’de Avrupa Ligi’nde gruba girebilmek için mücadele edecek. Şifreli olarak yayınlanacak olan maçı canlı izlemek isteyenler, maçın hangi kanalda ve saat kaçta olduğunu araştırıyor. UEFA Randers Galatasaray maçı canlı yayın izleme ekranı haberimizde.

Galatasaray, Danimarka takımı Randers ile UEFA Avrupa Ligi kapsamında Play-Off turu rövanş maçına çıkıyor. Sarı kırmızılıların 1-1'lik beraberliği bozmak üzere ter dökeceği rövanş maçı öncesi, kesintisiz UEFA Randers Galatarasay maçı canlı yayın izle ekranı araştırılıyor. İşte maçın anlık olarak yayınlanacağı kanal: Galatasaray Randers maçı canlı izle!

MUHTEMEL 11'LER

GALATASARAY: Muslera, Boey, Alpaslan, Luyindama, Van Aanholt, Taylan, Berkan, Feghouli, Emre Kılınç, Kerem, Diagne

RANDERS: Carlgren, Kallesoe, Piesinger, Marxen, Kopplin, Klysner, Johnsen, Lauenborg, Tibbling, Hammershoj, Egho

GALATASARAY RÖVANŞ MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Galatasaray ile Randers arasındaki ikinci maç, 26 Ağustos Perşembe (bu akşam) oynanacak. Mücadele saat 21.00'de başlayacak ve Spor Smart ekranlarından canlı yayınlanacak.

RANDERS GALATASARAY MAÇI CANLI İZLE!

Sarı-kırmızılı ekip, rakibini elemesi durumunda UEFA Avrupa Ligi'nde gruplara adını yazdıracak.

Aşağıda yer alan link ile mücadeleyi canlı olarak izleyebilirsiniz.

https://www.dsmartgo.com.tr/tv-izle/spor-smart/11909

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Galatasaray Randers maçı canlı izle! Kesintisiz UEFA Randers Galatasaray maçı canlı yayın izle
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