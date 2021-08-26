Trabzonspor maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? UEFA Konferans Ligi Roma Trabzonspor maçı şifresiz mi ve saat kaçta?

Bordo mavililer, İtalya deplasmanında! Trabzonspor, ilk maçta 2-1 yenildiği Roma ile deplasmanda karşılaşacak. Turu geçen tarafın UEFA Konferans Ligi'ne katılım hakkı elde edeceği mücadele, futbolseverler tarafından canlı takip edilecek. Bu noktada, Roma Trabzonspor maçı hangi kanalda, saat kaçta ve şifresiz mi konularıyla ilgili araştırmalar hız kazandı. Edinilen bilgiye göre, Trabzonspor maçı şifresiz olarak yayınlanacak. Peki, Trabzonspor'un rövanş maçı saat kaçta başlayacak ve hangi kanalda? İşte, TS maçı canlı yayın kanalı ve muhtemel 11'ler
AS Roma: Patricio, Karsdorp, Mancini, Ibanez, Vina, Veretout, Cristante, Mkhitaryan, Pellegrini, Zaniolo, Shomurodov.
Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Bruno Peres, Edgar IE, Vitor Hugo, İsmail Köybaşı, Berat, Hamsik, Bakasetas, Nwakaeme, Gervinho, Djaniny.
Roma ile Trabzonspor arasındaki ikinci maç, 26 Ağustos 2021 Perşembe günü oynanacak. Mücadele saat 20.00'de başlayacak ve ATV ekranlarından canlı yayınlanacak.
Maç öncesi ve sonrasındaki haberler, basın toplantıları ve çarpıcı detaylar ise A Spor'da olacak.
Trabzonspor 'un, UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu rövanşında 26 Ağustos Perşembe günü deplasmanda İtalya'nın Roma ekibiyle yapacağı maçı Sırp hakem Srdjan Jovanovic yönetecek.
Karşılaşmanın dördüncü hakemliğini ise Novak Simovic yapacak.
İLK MAÇTAN NOTLAR
UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off ilk maçında Trabzonspor, sahasında Roma'yı konuk etti.
Mücadelenin ilk yarısında gol sesi çıkmazken, ikinci yarıda oyuna ağırlığını koyan Jose Mourinho'nun öğrencileri, sahadan 2-1 galip ayrılmayı başardı.
Roma'ya Trabzonspor karşısında galibiyeti getiren golleri, 55. dakikada Pellegrini ve 81. dakikada Shomurodov kaydetti. Temsilcimiz Trabzonspor'un yeni transferi Cornelius'un 64. dakikada atttığı gol yenilgiyi önleyemedi.