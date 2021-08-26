Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Trabzonspor maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? UEFA Konferans Ligi Roma Trabzonspor maçı şifresiz mi ve saat kaçta?
Giriş Tarihi: 26.8.2021 11:58 Son Güncelleme: 26.8.2021 11:58

Trabzonspor maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? UEFA Konferans Ligi Roma Trabzonspor maçı şifresiz mi ve saat kaçta?

Trabzonspor maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? UEFA Konferans Ligi Roma Trabzonspor maçı şifresiz mi ve saat kaçta?

Fırtına, Roma karşısında UEFA Konferans Ligi grup biletini almak için sahaya çıkıyor. İlk maçta İtalyan ekibine 2-1 mağlup olan Trabzonspor, rakibine sürpriz yaşatmak istiyor. Bu noktada, Trabzonspor rövanş maçı hangi kanalda ve şifresiz mi yayınlanacak sorusuna yanıt aranmaya başlandı. Edinilen son bilgilere göre, Roma Trabzonspor maçı şifresiz olarak yayınlanacak. Peki, UEFA Konferans Ligi'nde Roma Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, Trabzonspor maçı canlı yayın kanalı ve muhtemel 11'ler

Bordo mavililer, İtalya deplasmanında! Trabzonspor, ilk maçta 2-1 yenildiği Roma ile deplasmanda karşılaşacak. Turu geçen tarafın UEFA Konferans Ligi'ne katılım hakkı elde edeceği mücadele, futbolseverler tarafından canlı takip edilecek. Bu noktada, Roma Trabzonspor maçı hangi kanalda, saat kaçta ve şifresiz mi konularıyla ilgili araştırmalar hız kazandı. Edinilen bilgiye göre, Trabzonspor maçı şifresiz olarak yayınlanacak. Peki, Trabzonspor'un rövanş maçı saat kaçta başlayacak ve hangi kanalda? İşte, TS maçı canlı yayın kanalı ve muhtemel 11'ler

TRABZONSPOR'UN MUHTEMEL 11'İ

AS Roma: Patricio, Karsdorp, Mancini, Ibanez, Vina, Veretout, Cristante, Mkhitaryan, Pellegrini, Zaniolo, Shomurodov.

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Bruno Peres, Edgar IE, Vitor Hugo, İsmail Köybaşı, Berat, Hamsik, Bakasetas, Nwakaeme, Gervinho, Djaniny.

TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN VE HANGİ KANALDA?

Roma ile Trabzonspor arasındaki ikinci maç, 26 Ağustos 2021 Perşembe günü oynanacak. Mücadele saat 20.00'de başlayacak ve ATV ekranlarından canlı yayınlanacak.

Maç öncesi ve sonrasındaki haberler, basın toplantıları ve çarpıcı detaylar ise A Spor'da olacak.

Trabzonspor 'un, UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu rövanşında 26 Ağustos Perşembe günü deplasmanda İtalya'nın Roma ekibiyle yapacağı maçı Sırp hakem Srdjan Jovanovic yönetecek.

Karşılaşmanın dördüncü hakemliğini ise Novak Simovic yapacak.

İLK MAÇTAN NOTLAR

UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off ilk maçında Trabzonspor, sahasında Roma'yı konuk etti.

Mücadelenin ilk yarısında gol sesi çıkmazken, ikinci yarıda oyuna ağırlığını koyan Jose Mourinho'nun öğrencileri, sahadan 2-1 galip ayrılmayı başardı.

Roma'ya Trabzonspor karşısında galibiyeti getiren golleri, 55. dakikada Pellegrini ve 81. dakikada Shomurodov kaydetti. Temsilcimiz Trabzonspor'un yeni transferi Cornelius'un 64. dakikada atttığı gol yenilgiyi önleyemedi.

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Trabzonspor maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? UEFA Konferans Ligi Roma Trabzonspor maçı şifresiz mi ve saat kaçta?
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