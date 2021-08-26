Trabzonspor maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? UEFA Konferans Ligi Roma Trabzonspor maçı şifresiz mi ve saat kaçta?

Bordo mavililer, İtalya deplasmanında! Trabzonspor, ilk maçta 2-1 yenildiği Roma ile deplasmanda karşılaşacak. Turu geçen tarafın UEFA Konferans Ligi'ne katılım hakkı elde edeceği mücadele, futbolseverler tarafından canlı takip edilecek. Bu noktada, Roma Trabzonspor maçı hangi kanalda, saat kaçta ve şifresiz mi konularıyla ilgili araştırmalar hız kazandı. Edinilen bilgiye göre, Trabzonspor maçı şifresiz olarak yayınlanacak. Peki, Trabzonspor'un rövanş maçı saat kaçta başlayacak ve hangi kanalda? İşte, TS maçı canlı yayın kanalı ve muhtemel 11'ler