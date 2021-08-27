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Giriş Tarihi: 27.8.2021 19:06

Şanlıurfaspor bir transfer daha

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Şanlıurfaspor bir transfer daha

Yeni sezon hazırlıklarını Şanlıurfa’da kendi tesislerinde da sürdüren Şanlıurfaspor, İttifak Holding Konyaspor’da oynayan durdurucu Kadir Kaan Özdemir’i 3 yıllığına kadrosuna kattı.

Bolu kampını tamamlayarak Şanlıurfa'ya dönen Şanlıurfaspor kadrosuna yeni bir oyuncu daha kattı.

Yeni sezon hazırlıklarını Şanlıurfa'da sürdüren Şanlıurfaspor, bonservisi İttifak Holding Konyaspor'da olan başarılı stoper Kadir Kaan Özdemir ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Anlaşmanın ardından Şanlıurfa'ya gelen Kaan Özdemir, kulüp binasında sözleşmeye imza attı. Sözleşmeyi imzalayan Özdemir, takımla birlikte çalışmalara başladı. Geçtiğimiz sezon Kahramanmaraşspor'da kiralık olarak oynayan 23 yaşındaki stoper, 28 maçta forma giydi.

Şanlıurfaspor Basın sözcüsü Mehmet Büyükfırat, "Kaan Özdemir ile 3 yıllık sözleşme imzaladık. Şanlıurfaspor'a ve taraftarlarımıza hayırlı olsun." dedi.

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Şanlıurfaspor bir transfer daha
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