Şanlıurfaspor bir transfer daha

Bolu kampını tamamlayarak Şanlıurfa'ya dönen Şanlıurfaspor kadrosuna yeni bir oyuncu daha kattı.

Yeni sezon hazırlıklarını Şanlıurfa'da sürdüren Şanlıurfaspor, bonservisi İttifak Holding Konyaspor'da olan başarılı stoper Kadir Kaan Özdemir ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Anlaşmanın ardından Şanlıurfa'ya gelen Kaan Özdemir, kulüp binasında sözleşmeye imza attı. Sözleşmeyi imzalayan Özdemir, takımla birlikte çalışmalara başladı. Geçtiğimiz sezon Kahramanmaraşspor'da kiralık olarak oynayan 23 yaşındaki stoper, 28 maçta forma giydi.

Şanlıurfaspor Basın sözcüsü Mehmet Büyükfırat, "Kaan Özdemir ile 3 yıllık sözleşme imzaladık. Şanlıurfaspor'a ve taraftarlarımıza hayırlı olsun." dedi.