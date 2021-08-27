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Giriş Tarihi: 27.8.2021 15:20 Son Güncelleme: 27.8.2021 15:29

Son dakika: Ronaldo'nun ayrılığını resmen açıkladı! "Juventus'u istemiyor..."

İHA
Son dakika: Ronaldo’nun ayrılığını resmen açıkladı! Juventus’u istemiyor...

Son dakika haberleri: Dünyaca ünlü Portekizli yıldız Ronaldo'nun Juventus kariyeri sona erdi. İtalyan devinin teknik direktörü Allegri ayrılığı resmen açıkladı. Massimiliano Allegri: "Cristiano Ronaldo bana artık Juventus için oynamayı istemediğini söyledi. Ronaldo'nun ayrılması beni hayal kırıklığına uğratmadı. Cristiano seçimini yaptı." ifadelerini kullandı. Ronaldo'nun İngiliz devi Manchester City'ye imza atması bekleniyor.

Lionel Messi'nin Barcelona'dan ayrılıp PSG'ye imza atmasından sonra Cristiano Ronaldo da Manchester City'ye imza atmak üzere. İtalyan ekibi Juventus'un teknik direktörü Allegri, Ronaldo'nun takımdan ayrıldığını duyurdu.

RONALDO İLE JUVENTUS ARASINDAKİ İPLER KOPTU!

Massimiliano Allegri: "Cristiano Ronaldo bana artık Juventus için oynamayı istemediğini söyledi. Ronaldo'nun ayrılması beni hayal kırıklığına uğratmadı. Cristiano seçimini yaptı." ifadelerini kullandı. Ronaldo'nun İngiliz devi Manchester City'ye imza atması bekleniyor.

RONALDO TAKIM ARKADAŞLARIYLA VEDALAŞTI

Ronaldo takım arkadaşlarıyla vedalaşmak bugün için tesislere geldi. Torino'daki son gününü geçiren Bugünkü antrenmana katılmayan Ronaldo daha sonra arabasıyla tesislerden ayrıldı. Portekizli yıldızın kısa süre içerisinde İngiltere'ye uçması bekleniyor.

Manchester City'nin teklifini kabul eden Ronaldo'nun ne kadar kazanacağı merak ediliyor. İtalyan gazeteci Nico Schira'nın aktardığı bilgiye göre Manchester City, Ronaldo'ya yıllık 20 milyon euro olmak üzere 2 senelik sözleşme teklif etti. Ronaldo şartları kabul etti ve gün içinde İngiltere'ye uçacak.

TARAFTARLAR TESİSLERE GELDİ

Ronaldo'nun son kez Juventus tesislerine geleceğini öğrenen taraftarlar kulüp tesisi önünde kalabalık oluşturdu. Ronaldo'yu son kez görmek isteyen taraftarlar ellerinde Ronaldo formalarıyla Portekizli yıldızı selamladı.

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Son dakika: Ronaldo'nun ayrılığını resmen açıkladı! "Juventus'u istemiyor..."
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