Son dakika: Ronaldo'nun ayrılığını resmen açıkladı! "Juventus'u istemiyor..."

Manchester City'nin teklifini kabul eden Ronaldo'nun ne kadar kazanacağı merak ediliyor. İtalyan gazeteci Nico Schira'nın aktardığı bilgiye göre Manchester City, Ronaldo'ya yıllık 20 milyon euro olmak üzere 2 senelik sözleşme teklif etti. Ronaldo şartları kabul etti ve gün içinde İngiltere'ye uçacak.