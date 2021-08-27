Rosier için pazarlık yapan Beşiktaş ve Sporting Lizbon rakip oldu!

B.DORTMUND:



HAALAND FAKTÖRÜ!ü

Geçtiğimiz sezon Bundesliga'da sezonu B.Münih ve Leipzig'in ardından 3. sırada bitiren B.Dortmund, direkt gruplara kaldı. 130 milyon Euro'luk piyasa değerine sahip olan Haaland'ın transfer dedikoduları ile geçen yaz döneminde Jadon Sancho (85 milyon Euro) ayrılırken D.Malen (30 milyon Euro) takviyesi geldi. Haaland ise Şampiyonlar Ligi'nde yılın en iyi forveti seçildi.

Ülke: Almanya

Piyasa değeri: 557 milyon Euro

Stat: Signal İduna Park

Teknik direktör: Marco Rose

Yıldızı: Erling Haaland (forvet)

Başarıları: Almanya Şampiyonluğu (8), Şamp. Ligi (1), Kupa Galipleri (1), UEFA Süper Kupa (3)