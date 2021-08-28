Aykut Kocaman'dan Mame Thiam sözleri! "Maçın tüm dengesini değiştirdi"

Süper Lig'in 3. haftasında Başakşehir evinde Kayserispor'a 1-0 mağlup oldu. Müsabakanın ardından basın toplantısında açıklamalarda bulunan Başakşehir Teknik Direktörü Aykut Kocaman, milli ara arifesinde temel amaçlarının kazanmak olduğunu ifade ederek, "Ancak sonuca gelmek gerekirse hiç istemediğimiz bir sonuçla karşılaştık. Sezon başında bakıldığı zaman hem hazırlık dönemi ve maçlara bakınca tam bir kabus senaryosu. Bugün de normal şartlarda baktığımızda 0 puanımız var, enteresan bir durum. Temel olarak Konyaspor maçında başlayan gevşeme, açılma takım savunmasında yumuşama olması.