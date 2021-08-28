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Giriş Tarihi: 28.8.2021 23:06

Galatasaray'ın rakiplerinden Lazio, 6 golle kazandı!

AA
Galatasaray’ın rakiplerinden Lazio, 6 golle kazandı!

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakiplerinden Lazio, İtalya Serie A'nın 2. haftasında Spezia'yı konuk etti. Ev sahibi ekip, rakibi karşısında rahat bir oyunla mücadeleden 6-1 galip ayrıldı. Lazio'nun İtalyan golcüsü Ciro Immobile, hat-trick yaptı.

Roma Olimpiyat Stadı'ndaki mücadeleye hızlı başlayan taraf, konuk ekip oldu. Spezia, henüz 4. dakikada Verde ile 1-0 öne geçerken, Lazio bu gole hızlı bir şekilde yanıt verdi. Immobile, 5. dakikada attığı golle skora yeniden eşitlik getirdi: 1-1.

Ev sahibi Lazio, Immobile'nin 15 ve 45+2. dakikalarda attığı gollerle ilk yarıyı 3-1 üstün tamamladı.

Lazio, 47. dakikada Felipe Anderson, 70. dakikada Hysaj ve 85. dakikada da Luis Alberto ile üç gol daha bularak Spezia'yı 6-1 gibi farklı bir skorla mağlup etti.

Bu arada, Spezia'da 54. dakikada Amian doğrudan kırmızı kart görerek takımını sahada 10 kişi bıraktı.

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi E Grubu'ndaki rakiplerinden Lazio, bu sonuçla ligde puanını 6'ya yükseltti. Spezia ise ligdeki ilk yenilgisini yaşadı.

Günün bir diğer maçında Atalanta, konuk ettiği Bologna ile 0-0 berabere kaldı. Milli futbolcu Merih Demiral, bu maçta görev almadı.

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Galatasaray'ın rakiplerinden Lazio, 6 golle kazandı!
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