Galatasaray’ın rakiplerinden Lazio, 6 golle kazandı!

Lazio, 47. dakikada Felipe Anderson, 70. dakikada Hysaj ve 85. dakikada da Luis Alberto ile üç gol daha bularak Spezia'yı 6-1 gibi farklı bir skorla mağlup etti.

Bu arada, Spezia'da 54. dakikada Amian doğrudan kırmızı kart görerek takımını sahada 10 kişi bıraktı.