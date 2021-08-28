Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika: Cengiz Ünder Fransa'yı çok sevdi! 4 maçta 3 gol "Türk Robben..."
Giriş Tarihi: 28.8.2021 23:36 Son Güncelleme: 28.8.2021 23:58

Son dakika: Cengiz Ünder Fransa'yı çok sevdi! 4 maçta 3 gol "Türk Robben..."

Son dakika: Cengiz Ünder Fransa’yı çok sevdi! 4 maçta 3 gol Türk Robben...

Son dakika haberi... Geçtiğimiz sezon İngiltere Premier Lig ekibi Leicester City'de kiralık olarak forma giyen Cengiz, beklentileri karşılayamamıştı. Roma'ya geri döndükten sonra bir kez daha kiralanan milli oyuncu, bu kez Fransa Ligue 1 ekibi Marsilya'ya transfer oldu. Fransa kariyerine oldukça hızlı başlayan Cengiz Ünder, 4. maçında 3. golünü attı.

Son dakika haberi... Yaz transfer döneminde Roma'dan Marsilya'ya kiralanan Cengiz Ünder, Ligue 1 kariyerine fırtına gibi başladı. Marsilya'nın Saint-Etienne'yi ağırladığı 4. hafta maçında 1 kez daha golle buluştu.

Bu golle birlikte Marsilya kariyerindeki 3. golünü atan Cengiz Ünder, teknik ekibin ve taraftarlarının beğenisini topladı.

Karşılaşmanın 68'inci dakikasında sahneye çıkan milli oyuncumuz, klasikleşmiş gollerinden birisini attı. Sağ kanattan içeri kat eden Cengiz, topu sol ayağına aldı ve ceza sahası çizgisi üzerinde çok şık bir plase golüyle maçın skorunu belirledi.

Fransız taraftarlar, sosyal medyada Cengiz Ünder için "Türk Robben" yorumunu yaptı.

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Son dakika: Cengiz Ünder Fransa'yı çok sevdi! 4 maçta 3 gol "Türk Robben..."
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