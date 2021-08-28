Son dakika: Cengiz Ünder Fransa'yı çok sevdi! 4 maçta 3 gol "Türk Robben..."

Son dakika haberi... Yaz transfer döneminde Roma'dan Marsilya'ya kiralanan Cengiz Ünder, Ligue 1 kariyerine fırtına gibi başladı. Marsilya'nın Saint-Etienne'yi ağırladığı 4. hafta maçında 1 kez daha golle buluştu.
Bu golle birlikte Marsilya kariyerindeki 3. golünü atan Cengiz Ünder, teknik ekibin ve taraftarlarının beğenisini topladı.
Karşılaşmanın 68'inci dakikasında sahneye çıkan milli oyuncumuz, klasikleşmiş gollerinden birisini attı. Sağ kanattan içeri kat eden Cengiz, topu sol ayağına aldı ve ceza sahası çizgisi üzerinde çok şık bir plase golüyle maçın skorunu belirledi.
Fransız taraftarlar, sosyal medyada Cengiz Ünder için "Türk Robben" yorumunu yaptı.