Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri İstanbul'a gelmesi bekleniyordu! Fenerbahçe'de Hidemasa Morita transferi iptal oldu... (Sabah Spor Özel)
Giriş Tarihi: 29.8.2021 23:18 Son Güncelleme: 29.8.2021 23:24

İstanbul'a gelmesi bekleniyordu! Fenerbahçe'de Hidemasa Morita transferi iptal oldu... (Sabah Spor Özel)

VOLKAN DEMİR
İstanbul’a gelmesi bekleniyordu! Fenerbahçe’de Hidemasa Morita transferi iptal oldu... Sabah Spor Özel

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, orta saha transferi için Japonyalı oyuncu Hidemasa Morita ile anlaşma sağlamıştı. Oyuncuyu İstanbul'a getirmeyi planlayan sarı-lacivertlilerde beklenmedik bir gelişme yaşandı. Santa Clara forması giyen Morita'nın transferi iptal oldu.

Transfer döneminin bitmesine kısa bir süre kala çalışmalarına yoğunluk veren Fenerbahçe, orta saha transferi için Santa Clara forması giyen Hidemasa Morita ile anlaşma sağlamıştı. Japonyalı oyuncuyu İstanbul'a getirmeyi planlayan sarı-lacivertlilerde, yaşanan son dakika gelişmesi transferi iptal ettirdi.

Oyuncuyla anlaşma sağlayarak pazartesi akşamı İstanbul'a getirmeyi planlayan yönetim, Santa Clara kulübüyle anlaşamadı.

Santa Clara Başkanı İsmail Uzun, sarı-lacivertlilerle yaptığı görüşmelerden sonuç çıkmayınca ligde iddialı ve güçlü bir takım kurmak için oyuncuyu kadroda tutma kararı aldı.

Morita, bu sezon Santa Clara'da 2'si lig, 6'sı Avrupa Kupası olmak üzere 8 maça çıktı ve 1 gol kaydetti.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika haberi: Ronaldo'nun Manchester United'da alacağı maaş İngiltere'yi salladı! Messi ve Neymar...
SON DAKİKA HABERLER: Ordu'da 14 yaşındaki çocuk ailesini katletmişti! İlk ifadesi herkesi şoke etti!
MEB'den son dakika haberi | Yüz yüze eğitime günler kala tüm kurallar belli oldu: İşte eğitimin yeni normali
Son dakika haberi: Ali Koç 'fırsat transferi' demişti, Fenerbahçe taraftarının Willian aşkı! Drogba...
Son dakika haberi | Boğaziçi Üniversitesi'nde akademisyene öğrenci tacizi
Son dakika haberleri | Milyonları ilgilendiren gelişme: Bakan Elvan sinyalini vermişti! Maaşa göre kredi dönemi başlıyor
Son dakika: İtalyanlardan ortalığı karıştıracak iddia! Cristiano Ronaldo'ya Guardiola engel oldu...
YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 YKS üniversite tercih yerleştirme sonuçları bugün açıklanır mı? İşte tüm merak edilenler
Son dakika: Cengiz Ünder Fransa'yı çok salladı! 4 maçta 3 gol "Türk Robben..."
Son dakika: Galatasaray'ın Marcao için beklediği teklif İtalya'dan geldi
ARKADAŞINA GÖNDER
İstanbul'a gelmesi bekleniyordu! Fenerbahçe'de Hidemasa Morita transferi iptal oldu... (Sabah Spor Özel)
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA