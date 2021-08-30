Kupa heyecanı yine A Spor'da
TÜRKİYE'NİN yine A Spor ekranlarından şifresiz izleyeceği Ziraat Türkiye Kupası'nda 1. eleme turu müsabakalarının programı açıklandı. 7 ve 8 Eylül tarihlerinde oynanacak maçların programı şöyle: 7 Eylül Salı: 15.00 Batman Petrolspor-Hendekspor (Batman) A Spor CANLI,8 Eylül Çarşamba: 15.00 76 Iğdır Bld- Ordu 1967 (Van Atatürk) A Spor CANLI, 15.00 Siirt İÖİ-Çankaya (Siirt Atatürk), 15.30 Karaman Bld-Kahta 02 (Kemal Kaynaş), 16.00 Kuşadası-Modafen (Stat henüz açıklanmadı).
'Türk Robben'parmak ısırtıyor!
LİGUE 1'de Marsilya'nın St.Etienne'i 3-1 yendiği maçta da fileleri havalandıran milli futbolcumuz Cengiz Ünder, Fransa'da gündem oldu. Ülkenin önde gelen gazetelerinden L'Equipe, "Ünder, her şeyin icabına bakıyor" başlığını kullanarak, "Marsilya'nın ilk iki golünde kritik paslarıyla atakları başlatan Cengiz Ünder, St.Etienne karşısında tüm gollerde yer alıyor" diye yazdı. Taraftarların 'Türk Robben' lakabını taktığı Cengiz, Dimitri Payet ile birlikte attığı 3 golle takımın en skorer ismi konumunda.
Fredy Ribeiro 2025'ekadar Antalyaspor'da
FRAPORT TAV Antalyaspor, son 2 buçuk sezondur takımda forma giyen Fredy Ribeiro'nun sezon sonunda bitecek olan sözleşmesini 3+1 yıl daha uzattı. İmza töreninde geçen sezon Fenerbahçe maçında Antalyaspor'un ligdeki 1000. golünü attığı formayla poz veren Angolalı futbolcu da, "Umarım bundan sonraki süreçte formamıhakkıyla terletmeyi, forma için mücadeleetmeyi sürdürürüm" diye konuştu.