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Giriş Tarihi: 30.8.2021 13:09 Son Güncelleme: 30.8.2021 13:22

TFF'den İngiltere'nin kırmızı liste açıklaması! Ozan Tufan, Çağlar Söyüncü ve Halil Dervişoğlu...

İHA
TFF’den İngiltere’nin kırmızı liste açıklaması! Ozan Tufan, Çağlar Söyüncü ve Halil Dervişoğlu...

Türkiye Futbol Federasyonu, İngiltere'nin, Covid-19 nedeniyle açıkladığı kırmızı listesinde yer alan ülkelerin milli futbolcularıyla ilgili aldığı karar sonrası temasların devam ettiğini açıkladı. Milli futbolculardan Ozan Tufan, Çağlar Söyüncü ve Halil Dervişoğlu İngiltere Premier Lig'de oynuyor.

Türkiye Futbol Federasyonu, İngiltere'nin milli futbolcularla ilgili aldığı karar sonrası bir açıklamada bulundu. Federasyondan yapılan açıklamada, "İngiltere'nin, Covid 19 nedeniyle açıkladığı kırmızı listesinde yer alan ülkelerin milli futbolcularıyla ilgili aldığı karardan etkilenen oyuncularımız için temaslar devam ediyor" ifadelerine yer verildi.

Milli futbolculardan Ozan Tufan Watford, Çağlar Söyüncü Leicester City ve Halil Dervişoğlu ise İngiltere Premier Lig'de Brentford forması giyiyor.

A Milli Takım, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda Karadağ, Cebelitarık ve Hollanda ile karşılaşacak.

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TFF'den İngiltere'nin kırmızı liste açıklaması! Ozan Tufan, Çağlar Söyüncü ve Halil Dervişoğlu...
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