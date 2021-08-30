TFF’den İngiltere’nin kırmızı liste açıklaması! Ozan Tufan, Çağlar Söyüncü ve Halil Dervişoğlu...

Türkiye Futbol Federasyonu, İngiltere'nin milli futbolcularla ilgili aldığı karar sonrası bir açıklamada bulundu. Federasyondan yapılan açıklamada, "İngiltere'nin, Covid 19 nedeniyle açıkladığı kırmızı listesinde yer alan ülkelerin milli futbolcularıyla ilgili aldığı karardan etkilenen oyuncularımız için temaslar devam ediyor" ifadelerine yer verildi.
Milli futbolculardan Ozan Tufan Watford, Çağlar Söyüncü Leicester City ve Halil Dervişoğlu ise İngiltere Premier Lig'de Brentford forması giyiyor.
A Milli Takım, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda Karadağ, Cebelitarık ve Hollanda ile karşılaşacak.