TFF’den İngiltere’nin kırmızı liste açıklaması! Ozan Tufan, Çağlar Söyüncü ve Halil Dervişoğlu...

Türkiye Futbol Federasyonu, İngiltere'nin milli futbolcularla ilgili aldığı karar sonrası bir açıklamada bulundu. Federasyondan yapılan açıklamada, "İngiltere'nin, Covid 19 nedeniyle açıkladığı kırmızı listesinde yer alan ülkelerin milli futbolcularıyla ilgili aldığı karardan etkilenen oyuncularımız için temaslar devam ediyor" ifadelerine yer verildi.