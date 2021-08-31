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Giriş Tarihi: 31.8.2021 16:05

İŞKUR TYP işçi alımı 2021 başvurusu nasıl yapılır, kura sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte İŞKUR TYP personel alımı güncel liste

İŞKUR TYP işçi alımı 2021 başvurusu nasıl yapılır, kura sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte İŞKUR TYP personel alımı güncel liste

Toplum Yararına Personel projesi kapsamında İŞKUR tarafından yürütülen TYP işçi alımı başvuru süreci bugün sona eriyor. İş arayışı içerisinde olan binlerce vatandaş çeşitli konumlardaki alımlara başvurularını şartları da göz önüne alarak gerçekleştiriyor. Bu noktada “İŞKUR TYP işçi personel alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir, kura sonuçları ne zaman açıklanacak?” soruları yanıt aramaya başladı. İlanlar Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü'nün resmi sitesi üzerinden adaylara duyurulmuştu. Buna göre; 2021 İŞKUR TYP işçi alımı başvurusu nasıl yapılır, kuralar ne zaman çekilecek? İşte personel alımlarına ilişkin sürece dair merak edilen tüm detaylar...

İŞKUR TYP işçi alımı başvuru süreci milyonlarca vatandaş tarafından takip edilmeye devam ediyor. Yapılan açıklamaya göre çeşitli pozisyonlara göre yapılan alımlarda başvurular 27-31 Ağustos tarihlerinde gerçekleşecekti. Bugün sürecin sona ereceği bilinirken öte yandan "2021 İŞKUR TYP işçi alımı başvurusu nasıl yapılır, kuralar ne zaman çekilecek, şartları nelerdir?" soruları gündeme taşındı. İşte 2021 TYP işçi personel alımı başvuru tarihleri, şartları ve konuyla ilgili tüm gelişmeler…

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BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

-Kuruma kayıtlı işsiz olmak

-18 yaşını tamamlamak

-Emekli ve malul aylığı almıyor olmak

-Öğrenci olmamak

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KATILIMCILAR NASIL SEÇİLMEKTEDİR?

Katılımcıların seçiminde uygulanan 3 ayrı yöntem bulunmaktadır. Her Programın niteliğine göre bu yöntemlerden hangisinin kullanılacağı Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü tarafından belirlenir. Noter kurası yöntemi, Liste yöntemi, Yüzde seksen noter kurası, yüzde yirmi liste yöntemi. İstihdamında güçlük çekilen aşağıdaki gruplar Birinci Liste, bunlar dışında kalanlar İkinci Liste olacak şekilde tasnif edilecektir. Aşağıdaki grupların hepsi Birinci Liste'ye dâhil edilecek olup, gruplar arasında herhangi bir öncelik sıralaması bulunmamaktadır.

Birinci listedeki başvuranlar tamamlanmadan 2. listeden başvuranlar yararlanıcı olamayacaktır. Kadınlar, 35 yaş üstü bireyler, Engelliler, Eski hükümlüler, Terörle mücadelede malul sayılmayacak şekilde yaralananlar, TYP'nin başvuru süresi sona erdikten sonra yeni katılımcı başvurusu alınamaz.

2017 yılında, TYP katılımcı seçiminde hakkaniyetin ve toplumsal huzurun sağlanması adına ''başvuru başlangıç tarihi aynı olan TYP'lere Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemine göre (ADNKS) aynı adreste ikamet eden kişilerden yalnızca birinin katılabileceği'' ve ''ADNKS'ye göre aynı adreste oturanların, programa başvuru yapılan tarih dikkate alınarak gelir getirici bir işte çalışma sonucu elde ettikleri toplam kazançlarının net asgari ücretin üç katını aşması halinde söz konusu adreste oturan kişilerin TYP'ye katılamayacağı'' yönünde de düzenlemeler getirilmiştir.

**İŞKUR BAŞVURU SONUÇLARINA İLİŞKİN BİR BİLGİ PAYLAŞMAMIŞTIR.

DETAYLARA İLANLAR İÇERİSİNDEN ULAŞABİLİRSİNİZ.

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İŞKUR TYP işçi alımı 2021 başvurusu nasıl yapılır, kura sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte İŞKUR TYP personel alımı güncel liste
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