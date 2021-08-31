Karşıyaka, Fenerbahçe’den Barış Sungur’u kiraladı

Barış Sungur, geçtiğimiz sezon 3'üncü Lig'den düşen Muğlaspor'da kiralık olarak forma giymiş; 7'si ilk 11'de olmak üzere 18 lig maçında görev yapmıştı. Barış'la birlikte 8'inci dış transferini yapan Karşıyaka, yasağı kaldırıp yeni futbolcularına bu hafta içinde lisans almayı hedefliyor.