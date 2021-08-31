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Giriş Tarihi: 31.8.2021 22:36 Son Güncelleme: 31.8.2021 22:47

Son dakika: Benfica Gedson Fernandes için kararını verdi! Ne Galatasaray ne de Beşiktaş...

Son dakika: Benfica Gedson Fernandes için kararını verdi! Ne Galatasaray ne de Beşiktaş...

Son dakika haberi... Süper Lig'de geçtiğimiz sezon Ocak ayında Galatasaray'a kiralanan Gedson Fernandes, sarı-kırmızılılarda geçirdiği yarım devre boyunca futbolseverlerin beğenisini kazanmıştı. Sezonun sona ermesiyle birlikte Benfica'ya geri dönen Portekizli oyuncu, yaz transfer döneminde birçok Avrupa kulübünün yanı sıra Galatasaray ve Beşiktaş'ın peşinden koştuğu isim oldu. İtalyan basınında çıkan haberlere göre, Benfica, Gedson Fernandes için kararını verdi. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika haberi... Galatasaray'ın geçtiğimiz sezonun devre arasında Portekiz Ligi ekibi Benfica'dan yarım sezonluğuna kiraladığı Gedson Fernandes, sarı-kırmızılı forma altında gösterdiği performansla hem taraftarın hem de teknik heyetin beğenisi kazanmıştı. Galatasaray'ın 1 gol farkla kaçırdığı şampiyonlukta takımın başrol oyuncularından birisi olan genç oyuncu, sezonun sona ermesiyle birlikte kulübüne geri döndü.

Fatih Terim'in eski öğrencisi ve Benfica yöneticisi Rui Costa ile iyi ilişkileri sayesinde transferini gerçekleştirdiği Gedson Fernandes, yaz transfer döneminde de Galatasaray'ın bir numaralı hedefi oldu.

BEŞİKTAŞ DEVREYE GİRMİŞTİ

Sarı-kırmızılı ekibin Burak Elmas yönetimiyle birlikte gençleşme operasyonuna gittiği dönemde transferi en çok beklenen isim olan Portekizli genç yıldız için Beşiktaş'ın da devreye girmesi işleri kızıştırdı.

Geçtiğimiz sezonu şampiyon tamamlayan siyah-beyazlılar, yeni sezonda hem Şampiyonlar Ligi hem de Süper Lig'de mücadele edebilecek bol rotasyonlu bir kadro kurmayı hedefliyordu.

Bu hedef doğrultusunda Sergen Yalçın'ın da beğendiği ve istediği bir isim olan Gedson Fernandes için Benfica kulübüyle görüşmeler başladı.

Ancak oyuncunun Galatasaray'ı istemesi ve Benfica'dan ayrıldığı takdirde sarı-kırmızılı formayı giymek istemesi nedeniyle transferde ilerleme kaydedilemedi.

Öte yandan Benfica kulübüyle de anlaşma sağlayamanyan Beşiktaş yönetimi, son olarak Ahmet Nur Çebi'nin yaptığı açıklamada transferden vazgeçtiklerini belirtmişti.

BENFICA KARARINI VERDİ

Oyuncunun Galatasaray'ı istemesi nedeniyle transferde eli güçlenen sarı-kırmızılılar, Benfica yönetimiyle yaptığı görüşmelere hız verdi.

Benfica'nın inadını kırmaya çalışan sarı-kırmızılılar, bu konuda başarılı olamadı. İtalyan gazeteci Fabrizio Romano, Gedson Fernandes için Benfica'nın son kararını paylaştı.

Fabrizo Romano, paylaştığı haberinde "Benfica bu yaz Gedson Fernandes'i tutmaya hazır. Onu ne Galatasaray'a ne de başka bir kulübe satmaya niyetleri yok." ifadelerini kullandı.

Böylelikle transferin son günlerine kadar oyuncuyu kovalamaya niyetli olan Galatasaray ve Beşiktaş'ın bu transferde eli kolu bağlandı.

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