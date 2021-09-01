1 Eylül Dünya Barış Günü hikayesi: Dünya Barış Günü nedir ve neden kutlanıyor? Dünya Barış Günü mesajları ve sözleri 2021

Birleşmiş Milletler'in Barış Günü ilan etmesine kadar olan süreçte, 1 Eylül tarihi dünyanın gördüğü en büyük yıkımlardan birisine giden yolu açan bir tarihtir. Zira, 1 Eylül 1939'da Almanya, Polonya'yı işgal ederek 2. Dünya Savaşı'nı başlatmıştır. BM tarafından 1 Eylül Dünya Barış Günü ilan edilerek barışın anlamı ve önemi hatırlatılmaya çalışılmıştır. 1 Eylül Dünya Barış Günü'nün hikayesi, anlamı ve önemi bu şekildedir. İşte, 1 Eylül Dünya Barış Günü mesajları ve sözleri 2021
Eskiden Sovyetler Birliği ve Varşova Paktı üyesi ülkeler barış içinde bir dünya mücadelesi görevini hatırlatmak amacıyla Almanya'nın 1939 yılında Polonya'yı işgal ederek İkinci Dünya Savaşı'nı başlattığı tarih olan 1 Eylül'ü "Dünya Barış Günü" olarak ilan etmiştir.
Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, 1981'deki 57. birleşiminde, "Genel Kurul'un açılış günü olan her eylülün üçüncü salı gününü"nü "Uluslararası Barış Günü" ilan etmiştir. Yıllar sonra Genel Kurul'un 7 Eylül 2001 tarih ve A/RES/55/282 sayılı kararı ile 21 Eylül'ü Barış Günü olarak kabul edilmiştir.
Birleşmiş Milletler, Barış Günü'nde, dünya çapında çatışmaların önlenmesi ve barışın tesisi yolunda bilinçlenmeyi amaçlıyor. Her 21 Eylül'de, Birleşmiş Milletler Merkezi'ndeki "Barış Çanı" çalınıyor. Savaşlardaki insani kıyımın anısına Japonya tarafından yaptırılan bu çan, dünyanın tüm kıtalarından çocukların bağışladıkları bozuk paralarla üretildi. Çanın üzerine, "Çok Yaşa Mutlak Barış" yazısı kazındı.
Savaşsız sömürüsüz, huzurun ve barışın olduğu güzel bir dünya dileğiyle, 1 Eylül Dünya Barış Günü kutlu olsun.
Tüm insanlar aynı dilde gülümser, gülümsemenin dili, dini, ırkı yoktur.. Kimsenin gülüşü solmasın.1 Eylül Dünya Barış Günü kutlu olsun!
Savaşların son bulduğu, tüm insanlığın barış içerisinde yaşadığı daha güzel bir dünyanın özlemiyle 1 Eylül Dünya Barış günü'nü kutluyorum.
Renk, din, dil, ırk ayırmadan, farklılıklarımızın zenginlik ve güzellikle kabul edildiği, kimsenin kimseden üstün olmadığı, savaşsız, sömürüsüz, çıkarsız, huzurun ve barışın egemen olduğu, kardeşçe yaşayacağımız bir dünya dileğiyle.
Tüm dünya için mutlak barışın hakim olduğu güzel ve aydınlık günler diliyor, #DünyaBarışGünü'nü kutluyoruz.
Yaşamak bir ağaç gibi tek ve hür ve bir orman gibi kardeşçesine... 1 Eylül Dünya barış günü kutlu olsun.
Hoşgörü ve sevginin egemen olduğu bir dünya diliyoruz.1 Eylül Dünya Barış Günü Kutlu Olsun.
Savaşların olmadığı, çocukların güldüğü; barışın, eşitliğin ve özgürlüğün hakim olduğu bir dünya dileğiyle; #DünyaBarışGünü kutlu olsun.
1 Eylül Dünya barış günü, kutlu olsun.Barış içinde yaşamayı seven ve tercih eden tüm canlara…
Tüm dünyada barışın, sevginin ve dayanışmanın hakim olması dileği ile Dünya Barış Günü'nü kutlarız.
Tüm dünyada barışın hakim olduğu günlerin umuduyla, 1 Eylül #DünyaBarışGünü kutlu olsun.
Barış içinde bir gelecek umuduyla Dünya Barış Günü kutlu olsun.