Milli maç hangi kanalda canlı yayınlanacak? Türkiye Karadağ maçı saat kaçta, hangi kanalda ve şifresiz mi?

Türkiye, 2022 Dünya Kupası Elemeleri G Grubu'ndaki 4. maçına çıkıyor. Rakip, Karadağ! Oynadığı 3 karşılaşmadan 2 galibiyet ve 1 beraberlik elde eden Ay-Yıldızlılar, Karadağ'ı da geçerek gruptaki puanını 10 yapmak istiyor. Milli maç, stadyumdaki taraftarlar ve ekranları başındaki milyonlar tarafından canlı takip edilecek. Bu doğrultuda, Türkiye Karadağ maçı hangi kanalda, saat kaçta ve şifresiz mi konusuyla ilgili araştırmalar artış gösterdi.

TÜRKİYE MAÇI HANGİ KANALDA VE ŞİFRESİZ Mİ?

Edinilen bilgiye göre, Türkiye Karadağ maçı şifresiz olarak ekranlara gelecek. Karşılaşmada Fransız hakem Benoit Bastien düdük çalacak. Peki, Türkiye Karadağ maçı saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İşte, Milli maç canlı yayın kanalı ve muhtemel 11'ler