Milli maç hangi kanalda canlı yayınlanacak? Türkiye Karadağ maçı saat kaçta, hangi kanalda ve şifresiz mi?

Türkiye, 2022 Dünya Kupası Elemeleri G Grubu'ndaki 4. maçına çıkıyor. Rakip, Karadağ! Oynadığı 3 karşılaşmadan 2 galibiyet ve 1 beraberlik elde eden Ay-Yıldızlılar, Karadağ'ı da geçerek gruptaki puanını 10 yapmak istiyor. Milli maç, stadyumdaki taraftarlar ve ekranları başındaki milyonlar tarafından canlı takip edilecek. Bu doğrultuda, Türkiye Karadağ maçı hangi kanalda, saat kaçta ve şifresiz mi konusuyla ilgili araştırmalar artış gösterdi.
Edinilen bilgiye göre, Türkiye Karadağ maçı şifresiz olarak ekranlara gelecek. Karşılaşmada Fransız hakem Benoit Bastien düdük çalacak. Peki, Türkiye Karadağ maçı saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
İşte, Milli maç canlı yayın kanalı ve muhtemel 11'ler
Türkiye ile Karadağ arasında oynanacak olan mücadele, bu akşam Vodafone Park'ta saat 21.45'te başlayacak. Milli maç, TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak ve şifresiz olacak.
Karşılaşmada Fransız hakem Benoit Bastien düdük çalacak.
Türkiye: Altay, Zeki, Kaan, Merih, Umut, Okay, Yusuf, Hakan, Salih, Cengiz, Burak
Karadağ: Mijatovic, Marusic, Vujavic, Savic, Tomasevic, Lagator, Haksabanovic, Scekic, Kosovic, Durdevic, Beciraj
KARADAĞ'A KARŞI İLK KEZ
A Milli Futbol Takımı, Karadağ ile tarihindeki ilk resmi maçına çıkacak. İki ekip ilk kez, 2016'da hazırlık maçında Antalya'da karşı karşıya gelmiş ve Türkiye 1-0 kazanmıştı. 2018'deki diğer karşılaşma ise 2-2'lik beraberlikle sona ermişti.