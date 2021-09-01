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Giriş Tarihi: 1.9.2021 16:05

Milli maç hangi kanalda canlı yayınlanacak? Türkiye Karadağ maçı saat kaçta, hangi kanalda ve şifresiz mi?

Milli maç hangi kanalda canlı yayınlanacak? Türkiye Karadağ maçı saat kaçta, hangi kanalda ve şifresiz mi?

Haydi Türkiye! A Milli Futbol Takımımız, Dünya Kupası Elemeleri G Grubu 4. maçında Karadağ ile kozlarını paylaşacak. 2 galibiyet ve 1 beraberlikle 7 puanla grup lideri olan Türkiye, Karadağ maçında mutlak galibiyet parolası belirledi. Mücadeleye az bir süre kala, Milli maç hangi kanalda canlı yayınlanacak ve şifresiz mi sorusuna yanıt aranmaya başlandı. Edinilen bilgiye göre, Türkiye Karadağ maçı şifresiz olarak yayınlanacak. Peki, Türkiye Karadağ maçı hangi kanalda ve saat kaçta? İşte, Milli maçın canlı yayın kanalı ve muhtemel 11'ler

Türkiye, 2022 Dünya Kupası Elemeleri G Grubu'ndaki 4. maçına çıkıyor. Rakip, Karadağ! Oynadığı 3 karşılaşmadan 2 galibiyet ve 1 beraberlik elde eden Ay-Yıldızlılar, Karadağ'ı da geçerek gruptaki puanını 10 yapmak istiyor. Milli maç, stadyumdaki taraftarlar ve ekranları başındaki milyonlar tarafından canlı takip edilecek. Bu doğrultuda, Türkiye Karadağ maçı hangi kanalda, saat kaçta ve şifresiz mi konusuyla ilgili araştırmalar artış gösterdi.

TÜRKİYE MAÇI HANGİ KANALDA VE ŞİFRESİZ Mİ?

Edinilen bilgiye göre, Türkiye Karadağ maçı şifresiz olarak ekranlara gelecek. Karşılaşmada Fransız hakem Benoit Bastien düdük çalacak. Peki, Türkiye Karadağ maçı saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İşte, Milli maç canlı yayın kanalı ve muhtemel 11'ler

MİLLİ MAÇ HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Türkiye ile Karadağ arasında oynanacak olan mücadele, bu akşam Vodafone Park'ta saat 21.45'te başlayacak. Milli maç, TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak ve şifresiz olacak.

Karşılaşmada Fransız hakem Benoit Bastien düdük çalacak.

TÜRKİYE-KARADAĞ MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Türkiye: Altay, Zeki, Kaan, Merih, Umut, Okay, Yusuf, Hakan, Salih, Cengiz, Burak

Karadağ: Mijatovic, Marusic, Vujavic, Savic, Tomasevic, Lagator, Haksabanovic, Scekic, Kosovic, Durdevic, Beciraj

KARADAĞ'A KARŞI İLK KEZ

A Milli Futbol Takımı, Karadağ ile tarihindeki ilk resmi maçına çıkacak. İki ekip ilk kez, 2016'da hazırlık maçında Antalya'da karşı karşıya gelmiş ve Türkiye 1-0 kazanmıştı. 2018'deki diğer karşılaşma ise 2-2'lik beraberlikle sona ermişti.

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Milli maç hangi kanalda canlı yayınlanacak? Türkiye Karadağ maçı saat kaçta, hangi kanalda ve şifresiz mi?
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