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Giriş Tarihi: 1.9.2021

Samatta artık rakip!

Samatta artık rakip!

Fenerbahçe, Samatta ve Zanka’yı UEFA Avrupa Ligi’nde aynı grupta yer aldığı Belçika ekibi Antwerp’e gönderdi

Avrupa'da transferin son günü dün yaşanırken F.Bahçe yoğun mesai harcadı. Tanzanyalı golcüsü Ally Samatta'yı Avrupa Ligi'nde aynı grupta yer aldığı Antwerp'e kiraladı. Anlaşma 1 yıllık yapıldı. Samatta'nın sözleşmesinde 4.5 milyon Euro satın alma opsiyonu yer aldı. Ancak bu madde zorunlu değil. Zanka da bonservisiyle aynı kulübe verildi. Buradan gelecek ücret de 1 milyon Euro olacak.

GİDECEK OYUNCULAR PAZARLIKTA
Fenerbahçe'de kadro dışı kalan Dirar, Caner Erkin ve Caulker'in kulüp arayışları sürüyor. Dirar, Kasımpaşa ile temas kurdu. Caner Erkin ise Çaykur Rizespor kulübüyle pazarlıkta. Sarı-lacivertlilerin sezon başı Alanya'dan aldığı ancak Pereira'nın sistemine uymadığı için kadro dışı kalan Caulker ise Kayserispor yönetimi ile masada.

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Samatta artık rakip!
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