Samatta artık rakip!

Avrupa'da transferin son günü dün yaşanırken F.Bahçe yoğun mesai harcadı. Tanzanyalı golcüsü Ally Samatta'yı Avrupa Ligi'nde aynı grupta yer aldığı Antwerp'e kiraladı. Anlaşma 1 yıllık yapıldı. Samatta'nın sözleşmesinde 4.5milyon Euro satın alma opsiyonuyer aldı. Ancak bu madde zorunludeğil. Zanka da bonservisiyle aynı kulübe verildi. Buradan gelecek ücret de 1 milyon Euro olacak.
GİDECEK OYUNCULAR PAZARLIKTA
Fenerbahçe'de kadro dışı kalan Dirar, Caner Erkin ve Caulker'in kulüp arayışları sürüyor. Dirar, Kasımpaşa ile temas kurdu. Caner Erkin ise Çaykur Rizespor kulübüyle pazarlıkta. Sarı-lacivertlilerin sezon başı Alanya'dan aldığı ancak Pereira'nın sistemine uymadığı için kadro dışı kalan Caulkerise Kayserispor yönetimi ile masada.