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Giriş Tarihi: 1.9.2021 23:20 Son Güncelleme: 1.9.2021 23:30

Son dakika: Cristiano Ronaldo milli takımda çileden çıktı! Rakibine tokat attığı anlar izleyicileri şok etti...

Son dakika: Cristiano Ronaldo milli takımda çileden çıktı! Rakibine tokat attığı anlar izleyicileri şok etti...

Son dakika haberi… Geçtiğimiz günlerde Manchester United’a transfer olan Cristiano Ronaldo, 2022 Dünya Kupası Eleme maçları için ülkesi Portekiz’e gitti. Dünya Kupası Avrupa Elemeleri A Grubu’nda mücadele eden Portekiz, grubundaki 4. Maçta İrlanda Cumhuriyeti’ni konuk etti. Maçın ilk yarısında penaltı kazanan Portekiz’de topun başına Ronaldo geçti. Yıldız oyuncunun penaltı atışını kullanmadan önce rakibine yaptığı hareket kameralara yansıdı. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika... Geçtiğimiz günlerde Juventus'tan ayrılarak yeniden Manchester United'a dönen Cristiano Ronaldo, efsanesi olduğu kulüple 2+1 yıllık sözleşme imzaladı. 36 yaşındaki yıldız oyuncu, Avrupa'nın en zorlu liglerinden birisi olan Premier Lig'de neredeyse 40 yaşına kadar futbol oynayabilecek.

Manchester United'a imza atmasının hemen ardından Portekiz Milli Takımı'yla 2022 Dünya Kupası Elemeleri'ne giden Ronaldo, A Grubu'nda mücadele ediyor.

Grupta 7 puanı bulunan Portekiz, 4. maçında zayıf rakibi İrlanda Cumhuriyeti'ni konuk etti. Maçın ilk yarısında 1-0 geriye düşen Portekiz'de, Cristiano Ronaldo penaltı atışından yararlanamadı.

İrlandalı oyuncu Jeff Hendrick, Bruno Fernandes'e yaptığı hareket sonrasında rakibine penaltı kazandırdı. Pozisyon, VAR'da incelendiği sırada Cristiano Ronaldo penaltıyı kullanmak için topu eline aldı.

Ancak İrlandalı bir başka oyuncu Dara O'Shea, Ronaldo penaltıyı kullanmadan önce rakibini kışkırtan bazı hareketlerde bulundu.

Ronaldo'nun topu beyaz noktaya koyduğu anda ayağıyla topu iten Dara O'Shea, dünya yıldızından beklenmeyecek bir tepkiyle karşılaştı.

Dara O'Shea'nin topu beyaz noktanın üzerinden uzaklaştırmasıyla birlikte çok sinirlenen Cristiano Ronaldo, rakibine tokat attı.

Ronaldo'nun bu sert tepkisi karşısında şok olan taraftarlar, bir anda tepkisini yükseltti ve kırmızı kart bekledi. Ancak maçın hakemi penaltıyı Ronaldo'nun kullanmasına izin verdi.

Penaltı atışını kullanan Ronaldo, 19 yaşındaki kaleci Gavin Bazunu'yu geçemedi.

Yıldız oyuncunun rakibini tokatladığı anlar sosyal medyada en çok konuşulan konular arasında yer alırken, futbolseverler kırmızı kart görmesi gerektiği konusunda ortak görüş bildirdi.

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Son dakika: Cristiano Ronaldo milli takımda çileden çıktı! Rakibine tokat attığı anlar izleyicileri şok etti...
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