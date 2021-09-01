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Giriş Tarihi: 1.9.2021 19:47 Son Güncelleme: 1.9.2021 19:52

Son dakika: Galatasaray, Halil Dervişoğlu'nu resmen açıkladı!

AA
Son dakika: Galatasaray, Halil Dervişoğlu’nu resmen açıkladı!

Geçtiğimiz sezonun devre arasında Galatasaray'ın kiraladığı Halil Dervişoğlu, bu sezon yeniden kiralandı. Sarı-kırmızılı takım, Halil Dervişoğlu'nun ön alım hakkıyla birlikte kiralandığını açıkladı.

Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinden "Evine hoş geldin Halil Dervişoğlu" başlığı ile yayımlanan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Halil İbrahim Dervişoğlu ve kulübü Brentford ile oyuncunun 2021-2022 sezonu sonuna kadar geçici transferi ve ön alım hakkı konusunda anlaşmaya varılmıştır." denildi.

Geçen sezonun ikinci yarısında da Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen 21 yaşındaki futbolcu, Süper Lig'de 12 maçta görev yaptı. Halil, söz konusu karşılaşmalarda 3 gol kaydetti.

İmzanın ardından kulüp televizyonuna açıklamalarda bulunan 21 yaşındaki forvet oyuncusu "Geçen sezonki takım arkadaşlarım ve Fatih Terim ile çalışacağım için mutluyum. Heyecanlıyım. Güzel şeyler başarmak istiyoruz. İnşallah hayırlısı olur. Elimden gelenin fazlasını vereceğim; bunu herkes biyior. Taraftarlar sevgilerini hissettirdiler bana. Bu çok güzel bir şey" ifadelerini kullandı.

2020-2021 sezonu ara transfer döneminde Galatasaray, Halil Dervişoğlu'nu geçici transferle renklerine kattı. Galatasaray'da yarım sezonda çıktığı 12 maçta 3 gol ve 2 asistlik performans ortaya koydu. Galatasaray'da parlayarak Türkiye A Milli Takımı'na davet edildi. İlk defa 27 Mayıs 2021'de Azerbaycan ile oynanan dostluk maçında ay-yıldızlı formayı sırtına geçirdi ve milli takımda dört maçta bir kez fileleri sarstı.

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Son dakika: Galatasaray, Halil Dervişoğlu'nu resmen açıkladı!
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