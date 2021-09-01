Son dakika: Galatasaray, Halil Dervişoğlu’nu resmen açıkladı!

İmzanın ardından kulüp televizyonuna açıklamalarda bulunan 21 yaşındaki forvet oyuncusu "Geçen sezonki takım arkadaşlarım ve Fatih Terim ile çalışacağım için mutluyum. Heyecanlıyım. Güzel şeyler başarmak istiyoruz. İnşallah hayırlısı olur. Elimden gelenin fazlasını vereceğim; bunu herkes biyior. Taraftarlar sevgilerini hissettirdiler bana. Bu çok güzel bir şey" ifadelerini kullandı.