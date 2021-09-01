Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Türkiye Karadağ maçı ne zaman, saat kaçta? 2022 Dünya Kupası Elemeleri Milli maç (Türkiye-Karadağ) hangi kanalda canlı yayınlanacak?
Giriş Tarihi: 1.9.2021 08:23

Türkiye Karadağ maçı ne zaman, saat kaçta? 2022 Dünya Kupası Elemeleri Milli maç (Türkiye-Karadağ) hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Türkiye Karadağ maçı ne zaman, saat kaçta? 2022 Dünya Kupası Elemeleri Milli maç Türkiye-Karadağ hangi kanalda canlı yayınlanacak?

A Milli Futbol Takımı'mız 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde bu akşam Karadağ ile karşılaşacak. Milyonların heyecanla beklediği mücadele bugün sabah saatlerinden itibaren “Türkiye Karadağ maçı ne zaman, milli maç saat kaçta olacak ve hangi kanalda yayınlanacak?” soruları yanıt aramaya başladı. Dünya Kupası elemelerindeki müsabaka, ülke çapında heyecanla beklenirken öte yandan maçın Vodafone Park'ta seyircili oynanacağı biliniyor. Peki, Dünya Kupası Elemeleri Türkiye Karadağ maçı ne zaman, saat kaçta? Milli maç hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte tüm detaylar...

Şenol Güneş yönetimindeki ay yıldızlı ekibin bugünkü karşılaşması için milyonların geri sayımı sürerken öte yandan maçın kanalı, saati gibi detaylar "Dünya Kupası Elemeleri Türkiye Karadağ maçı ne zaman, saat kaçta? Milli maç hangi kanalda canlı yayınlanacak?" sorularıyla gündeme taşınıyor. 2022 elemelerinde 2 maç galibiyet ve 1 maç beraberlik yakalayan milliler G Grubundaki liderliğini korumayı hedefliyor. Peki, Dünya Kupası Elemeleri Türkiye Karadağ maçı ne zaman, saat kaçta? Milli maç hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte detaylar...

Milli Takımımız 1 Eylül Çarşamba günü İstanbul'da Karadağ, 4 Eylül Cumartesi günü deplasmanda Cebelitarık ve 7 Eylül Salı günü Amsterdam'da Hollanda ile karşılaşacak.

TÜRKİYE KARADAĞ FUTBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

A Milli Futbol Takımı'nın 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri'nde 1 Eylül Çarşamba yani bugün Karadağ ile karşı karşıya gelecek. Müsabaka, Vodafone Park'ta oynanacak ve saat 21.45'te başlayacak. Mücadele TRT 1'den naklen yayınlanacak.

Türkiye Karadağ maçı ne zaman oynanacak? Türkiye Karadağ maçı saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

ADAY KADRO

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, milli takımın 1 Eylül'de Karadağ, 4 Eylül'de Cebelitarık ve 7 Eylül'de Hollanda ile oynayacağı maçlar için belirlenen aday kadroda şu oyuncular yer aldı:

Kaleci: Mert Günok (Beşiktaş), Uğurcan Çakır (Trabzonspor), Altay Bayındır (Fenerbahçe)

Türkiye-Karadağ maçı Olimpiyat Stadı’nda

Savunma: Zeki Çelik (Lille), Mert Müldür, Kaan Ayhan (Sassuolo), Çağlar Söyüncü (Leicester City), Merih Demiral (Atalanta), Ozan Kabak (Schalke 04), Umut Meraş (Le Havre)

Orta saha: Okay Yokuşlu (Celta Vigo), Taylan Antalyalı, Kerem Aktürkoğlu (Galatasaray), Orkun Kökçü (Feyenoord), Yusuf Yazıcı (Lille), Hakan Çalhanoğlu (Inter), Ozan Tufan (Watford), Salih Uçan (Beşiktaş), Cengiz Ünder (Marsilya), Efecan Karaca (Aytemiz Alanyaspor), Abdülkadir Ömür (Trabzonspor), Halil Akbunar (Göztepe)

A Milli Futbol Takımı’nın Dünya Kupası eleme maçları programı açıklandı

Forvet: Burak Yılmaz (Lille), Enes Ünal (Getafe), Kenan Karaman (Beşiktaş), Halil Dervişoğlu (Brentford)

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Türkiye Karadağ maçı ne zaman, saat kaçta? 2022 Dünya Kupası Elemeleri Milli maç (Türkiye-Karadağ) hangi kanalda canlı yayınlanacak?
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