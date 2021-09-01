Şenol Güneş yönetimindeki ay yıldızlı ekibin bugünkü karşılaşması için milyonların geri sayımı sürerken öte yandan maçın kanalı, saati gibi detaylar "Dünya Kupası Elemeleri Türkiye Karadağ maçı ne zaman, saat kaçta? Milli maç hangi kanalda canlı yayınlanacak?" sorularıyla gündeme taşınıyor. 2022 elemelerinde 2 maç galibiyet ve 1 maç beraberlik yakalayan milliler G Grubundaki liderliğini korumayı hedefliyor. Peki, Dünya Kupası Elemeleri Türkiye Karadağ maçı ne zaman, saat kaçta? Milli maç hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte detaylar...